В Пензенской области упал легкомоторный самолёт

В Пензенской области в лесном массиве упал легкомоторный самолёт, сообщили Лайфу в МЧС.

Как сообщил анонимный источник, сообщение о крушении прошло в 15:20. Бригада скорой помощи пока никого не нашла. Самолёт разбился в Никольском районе между сёлами Столыпин и Родники.