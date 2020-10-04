В Пензенской области упал легкомоторный самолёт

В Пензенской области в лесном массиве упал легкомоторный самолёт, сообщили Лайфу в МЧС.
— Силами МЧС проводится спасательная операция, — рассказали в ведомстве.
Как сообщил анонимный источник, сообщение о крушении прошло в 15:20. Бригада скорой помощи пока никого не нашла. Самолёт разбился в Никольском районе между сёлами Столыпин и Родники.
Не заметил электропровода. Лайф публикует видео с места крушения легкомоторного самолёта в Тульской областиПилот умер до приезда скорой помощи.
Ранее Лайф рассказывал, что в Нижегородской области легкомоторный самолёт упал в Волгу.
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