В Минске против митингующих применили водомёты. Один им удалось прогнать — видео

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Новую акцию протеста в столице Белоруссии решили разогнать водомётами. Но не всё пошло по плану — одну из машин протестующие начали разбирать прямо на улице.
Когда тяжёлая машина проезжала мимо группы молодых людей, они обошли её с фланга, открыли служебный отсек и стали выбрасывать оттуда всё, что попадалось под руку. Поняв это, водитель нажал на газ. Затем ещё у одного водомёта или у этого же вышла из строя разливающая воду установка. И машина поливала сотрудников ОМОНА вместо протестующих.
В Минск перед акцией оппозиции стянули бронетранспортёры и военных — видеоНа машины силовиков устанавливают государственные флаги Белоруссии.
Сегодняшнюю акцию в Минске оппозиция посвятила политзаключённым. На неё собралось уже несколько тысяч человек.
Ранее в Бресте силовики также использовали водомёт для разгона мирной акции, на которой, по данным МВД Белоруссии, собралось около тысячи человек. Как объяснили в ведомстве, столь радикальные меры были приняты в связи с тем, что митингующие создали угрозу безопасности дорожного движения.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.
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