В Минске против митингующих применили водомёты. Один им удалось прогнать — видео

Видео © Соцсети

Новую акцию протеста в столице Белоруссии решили разогнать водомётами. Но не всё пошло по плану — одну из машин протестующие начали разбирать прямо на улице.

Когда тяжёлая машина проезжала мимо группы молодых людей, они обошли её с фланга, открыли служебный отсек и стали выбрасывать оттуда всё, что попадалось под руку. Поняв это, водитель нажал на газ. Затем ещё у одного водомёта или у этого же вышла из строя разливающая воду установка. И машина поливала сотрудников ОМОНА вместо протестующих.

Сегодняшнюю акцию в Минске оппозиция посвятила политзаключённым. На неё собралось уже несколько тысяч человек.

Ранее в Бресте силовики также использовали водомёт для разгона мирной акции, на которой, по данным МВД Белоруссии, собралось около тысячи человек. Как объяснили в ведомстве, столь радикальные меры были приняты в связи с тем, что митингующие создали угрозу безопасности дорожного движения.