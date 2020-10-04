Скорая перевернулась, пациент погиб. Лайф публикует видео с места ДТП в Тольятти

В Тольятти при столкновении легкового автомобиля Lada Granta и машины скорой помощи, которая торопилась доставить пациента в больницу, пострадали несколько человек. Как сообщил источник Лайфа в экстренных службах региона, все пострадавшие находились в машине скорой — медики, пациент и сопровождавшая его женщина. Несмотря на своевременную и повторную госпитализацию, пациент скончался по приезде в больницу.

На кадрах с места аварии видно, что от удара машина скорой перевернулась, притом заблокированной оказалась сторона с боковой дверью салона автомобиля. Кроме того, перевернувшийся автомобиль перегородил движение по улице Лесной. Очевидцы аварии и автомобилисты, оказавшиеся рядом, попытались вручную поставить машину скорой обратно на колёса.

В причинах трагического инцидента теперь будет разбираться полиция. Но, по предварительным данным, виновником ДТП оказался водитель легковушки, который не стал пропускать машину скорой.