Россияне бросились скупать противовирусные препараты

В сентябре более чем в полтора раза увеличились продажи противовирусных препаратов (на 161%) по сравнению с тем же периодом в 2019 году. А спрос на средства для повышения иммунитета вырос на 71%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование сервиса "Все аптеки".

Причиной такого ажиотажа стало распространение коронавируса, считает директор по развитию фармацевтической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

— В информационном пространстве сейчас большая шумиха по поводу коронавируса. Люди реагируют на это и пытаются себя как-то обезопасить. А поскольку эффективных средств профилактики и защиты от CoViD-19 не существует, они прибегают к тем, которые им уже известны и которые представлены на рынке, — сказал Беспалов, отметив, что производители в сложившейся ситуации тоже пытаются заработать.

По данным компании DSM Group, которая специализируется на исследовании рынка фармакологии, за год продажи парацетамола выросли с 24 миллионов рублей до 37,5. А спрос на "Терафлю", наоборот, упал на 23% (со 161,3 до 125 миллионов рублей). Отмечается, что ситуация со спросом на противовирусные препараты и лекарства, которые снимают симптомы простуды, развивалась неравномерно и зависела от распространения CoViD-19. Так, например, в Москве, когда стала стабилизироваться эпидемиологическая ситуация, интерес потребителя снизился, а в Сибири, где в этот момент началось увеличение заболеваемости, наоборот, возрос.

По сравнению с августом в сентябре на 133% вырос интерес потребителей к препаратам, поддерживающим иммунитет. На 89% чаще стали покупать средства для устранения симптомов простуды, а популярность противовирусных лекарств и витаминов увеличилась на 58 и 46% соответственно.

Однако вирусологи со скепсисом относятся к иммуномодулирующим средствам в качестве лекарства от коронавируса. Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, например, назвал большую часть таких препаратов "финиковыми лекарствами". При этому он не видит ничего плохого в покупке противовирусных лекарств, однако напомнил, что их нужно применять только при появлении симптомов, а здоровому человеку такие средства пить не стоит.

Исследователи также выяснили, что самую дешёвую антипростудную аптечку, в которую входят иммуностимулятор, противовирусное, капли в нос, витамины, средство от кашля и пастилки от боли в горле, можно собрать в Москве. Такой набор в столице обойдётся примерно в 867 рублей, а в Санкт-Петербурге — в 953 рубля, как и в Новосибирске.