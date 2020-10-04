Вирусолог назвал сроки полного снятия коронавирусных ограничений в России

Введённые из-за пандемии коронавируса ограничения сохранятся в России ещё один или два года. Но это будут уже частичные меры, нового всеобщего карантина вряд ли стоит ждать. Такое мнение высказал вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра "Вектор" Александр Чепурнов.

– В условиях частичных ограничений нам придется жить еще год-два, пока мы не научимся правильно пользоваться вакцинами. Искать золотую середину, вводить какие-то меры, чтобы снижать загруженность медиков. Но не вводить жесткого карантина — так мы положим экономику, — рассказал порталу URA.RU Чепурнов.

Ученый отметил, что пока наука не располагает данными об эффективности массовой вакцинации населения от коронавируса, потому что таких мероприятий ещё не проводилось. Чепурнов не исключил, что разные вакцины будут давать разный эффект по силе и сроке действия защиты от инфекции.

– Результативность и длительность иммунитета при вакцинации мы не представляем. И не узнаем, пока не появится много данных. Причем, вероятно, разные вакцины будут давать иммунитет разной силы и длительности. Когда мы это узнаем, то будем пользоваться соответствующими вакцинами. Либо надо сделать легко применяемую вакцину, типа капельной, и регулярно пользоваться таким усилителем, — добавил Чепурнов.