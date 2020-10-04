"Тиндер" для хвостатых. В Москве запущен сайт для подбора животного из приюта

В Москве запущен онлайн-сервис для поиска хозяев бездомным кошкам и собакам "Хвосты и лапки". Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Сегодня Всемирный день защиты животных. Именно в этот день мы открываем платформу "Хвосты и лапки". Между собой мы называем её "Тиндер для друзей". Загляните на hvostyilapki.wi-fi.ru, вдруг вас там кто-то ждёт. Мы создали её вместе с московскими и подмосковными приютами и приглашаем к сотрудничеству тех, кто к нам ещё не присоединился, — сказала советник руководителя департамента Алёна Ерёмина.

На сайте проекта уже представлены подопечные 13 приютов для животных Москвы и Подмосковья, и со временем их список расширится. На платформе собрана вся необходимая информация для тех, кто желает забрать питомца из приюта или оказать поддержку фонду. С помощью фильтров потенциальные хозяева могут выбирать питомца на сайте по заданным параметрам. Также есть возможность загружать анкеты животных, которым нужен дом.

Ерёмина добавила, что в ближайшее время в рамках проекта по Кольцевой линии столичного метро начнёт курсировать тематический поезд, где можно будет не только выбрать питомца, но и узнать, как помочь ему и себе быстрее адаптироваться к новой счастливой жизни. Все пять вагонов будут посвящены приютским собакам и кошкам, а также теме ответственного отношения к животным.