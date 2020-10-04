Полицейского задержали за дебош в ночном клубе Москвы

Пьяный дебош со стрельбой на проводах в армию довёл блогеров из Чехова до уголовного дела Провожая в армию приятеля из подмосковного Чехова, молодые люди напились, включили музыку на всю улицу и устроили стрельбу из автомата. Угомонить их не удалось даже наряду полиции. Дебоширы называли себя блогерами с сотнями тысяч подписчиков, срывали с полицейского маску и попытались сдуть колесо УАЗа. Лайф разбирался в скандальном происшествии.