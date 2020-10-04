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Полицейского задержали за дебош в ночном клубе Москвы

Протокола об административном правонарушении пока составлено не было.

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Фото © Pixabay

Двух сотрудников правоохранительных органов задержали по подозрению в дебоше в ночном клубе Москвы. По данным Лайфа, один из них полицейский — сотрудник отдела уголовного розыска Гагаринского ОВД.

Сообщение о дебоше поступило в полицию в 03:40. Инцидент произошёл по адресу: Болотная набережная, 3, стр. 1. Двое мужчин вели себя неподобающим образом. Их доставили в ОВД по району Якиманка.

Пьяный дебош со стрельбой на проводах в армию довёл блогеров из Чехова до уголовного дела

Провожая в армию приятеля из подмосковного Чехова, молодые люди напились, включили музыку на всю улицу и устроили стрельбу из автомата. Угомонить их не удалось даже наряду полиции. Дебоширы называли себя блогерами с сотнями тысяч подписчиков, срывали с полицейского маску и попытались сдуть колесо УАЗа. Лайф разбирался в скандальном происшествии.

Есть сведения о том, что пьяных мужчин вывела из клуба служба охраны и вызвала полицию. Пока наряд спешил на место происшествия, один из мужчин успел обругать окружающих, пробить рукой сточную трубу и толкнуть своего товарища.

Согласно предварительной информации, на дебоширов пока не составляли протокол об административном правонарушении.

Ранее весной жительница посёлка Мишелёвка в Иркутской области устроила погром в местной администрации. Воинственная посетительница перевернула в помещении мебель и брызнула перцовым баллончиком в лицо мужчине, попытавшемуся её успокоить.

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