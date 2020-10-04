У москвичей появился ещё один способ пополнить "Тройку"

Москвичи теперь смогут пополнять карту "Тройка" со счёта мобильного телефона, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Отмечается, что новый способ доступен в цифровом туристическом сервисе Russpass и воспользоваться им можно даже без регистрации. Для этого достаточно на странице "Тройки" ввести номер карты и сумму, а затем нажать кнопку "Перейти к оплате".

Пополнить "Тройку" можно как со счёта мобильного телефона, введя номер, так и привычным способом — с помощью банковской карты, указав необходимую информацию для платежа. После средства надо активировать с помощью жёлтого терминала в метро.