Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

У москвичей появился ещё один способ пополнить "Тройку"

Списать деньги можно будет со счёта мобильного телефона или с карты.

74

Фото © Официальный сайт мэра Москвы

Москвичи теперь смогут пополнять карту "Тройка" со счёта мобильного телефона, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Отмечается, что новый способ доступен в цифровом туристическом сервисе Russpass и воспользоваться им можно даже без регистрации. Для этого достаточно на странице "Тройки" ввести номер карты и сумму, а затем нажать кнопку "Перейти к оплате".

В России могут ввести минимальную почасовую оплату труда

Отмечается, что проект планируют подготовить до конца следующего месяца.

Пополнить "Тройку" можно как со счёта мобильного телефона, введя номер, так и привычным способом — с помощью банковской карты, указав необходимую информацию для платежа. После средства надо активировать с помощью жёлтого терминала в метро.

Ранее Лайф рассказывал, что транспортную карту "Тройка" можно будет персонализировать.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.