У москвичей появился ещё один способ пополнить "Тройку"

Москвичи теперь смогут пополнять карту "Тройка" со счёта мобильного телефона, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
Отмечается, что новый способ доступен в цифровом туристическом сервисе Russpass и воспользоваться им можно даже без регистрации. Для этого достаточно на странице "Тройки" ввести номер карты и сумму, а затем нажать кнопку "Перейти к оплате".
В России могут ввести минимальную почасовую оплату трудаОтмечается, что проект планируют подготовить до конца следующего месяца.
Пополнить "Тройку" можно как со счёта мобильного телефона, введя номер, так и привычным способом — с помощью банковской карты, указав необходимую информацию для платежа. После средства надо активировать с помощью жёлтого терминала в метро.
Ранее Лайф рассказывал, что транспортную карту "Тройка" можно будет персонализировать.
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