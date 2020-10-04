Обнародованы предпочтения американцев к кандидатам в президенты. Похоже, у Трампа проблемы

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сохраняет лидирующие позиции рейтинга наиболее вероятных победителей предстоящих выборов нового главы Белого дома. После прошедших дебатов кандидатов в президенты 51% участников национального опроса в США выразили намерение проголосовать именно за Байдена.

Согласно совместно проведённому исследованию Reuters и Ipsos, за Трампа проголосовали бы на выборах только 41% респондентов. Однако, как отмечают авторы исследования, всё же кандидатура Трампа примерно так же популярна, как и Байдена. А это значит, что разрыв между ними не стоит оценивать как крупный.

Данный опрос проводился онлайн на всей территории Соединённых Штатов. В нём приняли участие 1005 американцев старше 18 лет, включая 596 вероятных избирателей.

Как сообщал Лайф, дебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом и экс-вице-президентом Штатов Джо Байденом состоялись накануне. В ходе них Трамп неоднократно перебивал и прерывал соперника в гонке за пост главы государства, из-за чего тот посоветовал американскому президенту "заткнуться".