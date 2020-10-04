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Украинцы возмутились перспективой отмены пенсий

О такой возможности ранее заявил премьер страны.

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Фото © Pixabay

Бурю негодования среди украинцев вызвало заявление премьер-министра страны Дениса Шмыгаля о том, что пенсии могут быть отменены. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его мнению, через 15 лет социальные выплаты могут прекратиться из-за изменения демографического состава общества. Иными словами, на одного работающего украинца будет приходиться два пенсионера и у государства попросту не будет денег. После такого его заявления Сеть просто взорвалась гневными комментариями.

"Это простая математика". Премьер Украины предупредил жителей страны о возможной отмене пенсий

По словам Шмыгаля, к такому развитию событий может привести демографическая ситуация.

Попробуйте уменьшить себе зарплаты и прекратить воровать, может, получится не трогать бедных пенсионеров, — написала одна из пользовательниц соцсетей.

Были и угрозы. Некоторые комментаторы упоминали и главный документ страны — Конституцию.

Если государство не может выполнять гарантированные конституцией функции, то мы, в свою очередь, не будем платить налоги, — написал один из них.

Ранее экономист рассказал о "предательском" ударе по обороноспособности Украины.

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