Украинцы возмутились перспективой отмены пенсий

Бурю негодования среди украинцев вызвало заявление премьер-министра страны Дениса Шмыгаля о том, что пенсии могут быть отменены. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его мнению, через 15 лет социальные выплаты могут прекратиться из-за изменения демографического состава общества. Иными словами, на одного работающего украинца будет приходиться два пенсионера и у государства попросту не будет денег. После такого его заявления Сеть просто взорвалась гневными комментариями.

— Попробуйте уменьшить себе зарплаты и прекратить воровать, может, получится не трогать бедных пенсионеров, — написала одна из пользовательниц соцсетей.

Были и угрозы. Некоторые комментаторы упоминали и главный документ страны — Конституцию.

— Если государство не может выполнять гарантированные конституцией функции, то мы, в свою очередь, не будем платить налоги, — написал один из них.