Украинцы возмутились перспективой отмены пенсий

Бурю негодования среди украинцев вызвало заявление премьер-министра страны Дениса Шмыгаля о том, что пенсии могут быть отменены. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его мнению, через 15 лет социальные выплаты могут прекратиться из-за изменения демографического состава общества. Иными словами, на одного работающего украинца будет приходиться два пенсионера и у государства попросту не будет денег. После такого его заявления Сеть просто взорвалась гневными комментариями.
"Это простая математика". Премьер Украины предупредил жителей страны о возможной отмене пенсийПо словам Шмыгаля, к такому развитию событий может привести демографическая ситуация.
— Попробуйте уменьшить себе зарплаты и прекратить воровать, может, получится не трогать бедных пенсионеров, — написала одна из пользовательниц соцсетей.
Были и угрозы. Некоторые комментаторы упоминали и главный документ страны — Конституцию.
— Если государство не может выполнять гарантированные конституцией функции, то мы, в свою очередь, не будем платить налоги, — написал один из них.
Ранее экономист рассказал о "предательском" ударе по обороноспособности Украины.
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