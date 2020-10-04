Тепло уходит. Метеоролог предупредила о перемене погоды в Москве

На следующей неделе в московском регионе ожидается смена погоды. Это произойдёт во вторник, 6 октября. В этот день прогнозируются небольшие кратковременные осадки в виде дождя. Об этом рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

— На следующей неделе произойдёт смена антициклонов. В следующей области повышенного атмосферного давления будет циркулировать более прохладный воздух. Также за счёт того, что дни с каждым разом становятся всё короче и короче, дневная температура уже не будет достигать благостных для нас +20 °С, — приводит слова метеоролога RT.

В понедельник, 5 октября, максимальная температура в Москве составит +18... +20 °С, по области +15... +20 °С. Во вторник станет чуть прохладнее. А затем практически до конца рабочей недели температура в ночные часы не превысит отметку в +9... +10 °С. Дневная же температура в Москве +16... +18 °С, по области +14... +19 °С.