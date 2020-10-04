В Санкт-Петербурге водитель выволок из машины и жестоко избил пассажирку — видео

Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге на Малом проспекте Васильевского острова произошла ожесточённая драка. Мужчина вытащил женщину с заднего сиденья автомобиля и начал избивать её. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Лайфа.

На кадрах видно, что иномарка останавливается, водитель открывает дверь и выволакивает спутницу с заднего сиденья. Он бросает её на землю и начинает наносить удары руками и ногами, а та в свою очередь по мере возможности пытается отбиться, пинает обидчика и его машину.

Разнимать дерущихся пришлось проезжающему мимо мужчине. Он попытался развести их в разные стороны, женщина пыталась вырваться и ударить оппонента. Наконец она отошла в сторону, а зачинщик потасовки начал осматривать свой автомобиль.

О причинах конфликта пока не сообщается. Как стало известно Лайфу, женщину доставили в отделение полиции в состоянии сильного алкогольного опьянения. Предположительно, нападавший решил таким образом высадить свою пассажирку из такси.