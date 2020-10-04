В Санкт-Петербурге водитель выволок из машины и жестоко избил пассажирку — видео

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В Санкт-Петербурге на Малом проспекте Васильевского острова произошла ожесточённая драка. Мужчина вытащил женщину с заднего сиденья автомобиля и начал избивать её. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Лайфа.
На кадрах видно, что иномарка останавливается, водитель открывает дверь и выволакивает спутницу с заднего сиденья. Он бросает её на землю и начинает наносить удары руками и ногами, а та в свою очередь по мере возможности пытается отбиться, пинает обидчика и его машину.
Погоня на скорости 240 км/ч. В Ленобласти для задержания наркокурьера пришлось стрелять — видеоА началось всё с мелочи — выключенных фар.
Разнимать дерущихся пришлось проезжающему мимо мужчине. Он попытался развести их в разные стороны, женщина пыталась вырваться и ударить оппонента. Наконец она отошла в сторону, а зачинщик потасовки начал осматривать свой автомобиль.
О причинах конфликта пока не сообщается. Как стало известно Лайфу, женщину доставили в отделение полиции в состоянии сильного алкогольного опьянения. Предположительно, нападавший решил таким образом высадить свою пассажирку из такси.
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