Погоня на скорости 240 км/ч. В Ленобласти для задержания наркокурьера пришлось стрелять — видео

События, достойные голливудского фильма, развернулись на дорогах Ленинградской области, где сотрудники ГИБДД в результате погони со стрельбой задержали наркокурьера. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, внимание правоохранителей злоумышленник привлёк тем, что ехал с выключенным ближним светом.

Инцидент произошёл накануне вечером. Увидев "мерседес", у которого не горели фары, полицейские попытались его остановить, но автомобиль только резко увеличил скорость. Инспекторы погнались за ним, требуя прекратить движение. Тот уходил от погони, нарушая правила. Выехав на кольцевую автодорогу, "мерседес" увеличил скорость до 240 километров в час.

Полицейские решили применить оружие, о чём оповестили нарушителя по громкой связи и сделали предупредительный выстрел в воздух. Но злоумышленник проигнорировал и это. Тогда один из инспекторов несколькими выстрелами пробил правое переднее колесо автомобиля, водитель не справился с управлением и налетел на препятствие.

После осмотра автомобиля стало понятно, почему нарушитель так не хотел быть пойманным, — в машине обнаружили партию наркотиков, в которую вошли около 120 граммов амфетамина и несколько пакетов с марихуаной. Установили и личность водителя, им оказался 25-летний житель Санкт-Петербурга по имени Руслан, он уже задержан. По факту незаконного оборота наркотиков возбудили уголовное дело.