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"Аналог христианских традиций". Глава "Коммунистов России" сравнил тело Ленина с мощами святых

Так он прокомментировал заявления РПЦ о необходимости похоронить вождя.

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Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок

Сохранение тела Владимира Ленина в стеклянном саркофаге в мавзолее на Красной площади в Москве имеет прямую аналогию с христианскими традициями по выставлению мощей святых, заявил глава партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Даже если рассматривать с точки зрения христианства, Ленин находится ниже уровня земли. То, что его тело находится в мавзолее, в стеклянном саркофаге, является практически аналогом христианских традиций, когда мощи святых выставляются, — сказал он.

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Датуна считает, что Америка нуждается в вожде, поскольку движется в сторону коммунизма и социалистических идей.

Сурайкин полагает, что все нападки РПЦ с предложением захоронить тело вождя мирового пролетариата, который стал для священников символом идеологического врага, являются не чем иным, как местью за то, что Ленин лишил власти представителей церкви. Партия коммунистов и дальше будет выступать против таких предложений, заявил её глава.

Ранее митрополит Волоколамский Иларион предложил новое применение мавзолею, заявив, что тело Ленина рано или поздно захоронят.

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