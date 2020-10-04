"Аналог христианских традиций". Глава "Коммунистов России" сравнил тело Ленина с мощами святых

Сохранение тела Владимира Ленина в стеклянном саркофаге в мавзолее на Красной площади в Москве имеет прямую аналогию с христианскими традициями по выставлению мощей святых, заявил глава партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин в эфире радиостанции "Говорит Москва".
— Даже если рассматривать с точки зрения христианства, Ленин находится ниже уровня земли. То, что его тело находится в мавзолее, в стеклянном саркофаге, является практически аналогом христианских традиций, когда мощи святых выставляются, — сказал он.
Художник захотел построить копию мавзолея в США и выкупить тело ЛенинаДатуна считает, что Америка нуждается в вожде, поскольку движется в сторону коммунизма и социалистических идей.
Сурайкин полагает, что все нападки РПЦ с предложением захоронить тело вождя мирового пролетариата, который стал для священников символом идеологического врага, являются не чем иным, как местью за то, что Ленин лишил власти представителей церкви. Партия коммунистов и дальше будет выступать против таких предложений, заявил её глава.
Ранее митрополит Волоколамский Иларион предложил новое применение мавзолею, заявив, что тело Ленина рано или поздно захоронят.
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