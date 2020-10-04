Следователи взяли пробы воды у берегов Камчатки — видео

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Представитель Следственного комитета России взял пробы воды из бухты Безымянная на Камчатке. На кадрах видно, что пластиковую бутылку с набранной из акватории водой подписали. По словам сотрудника СУ СК, это уже вторая проба.
Учёный рассказал Лайфу, какое "мощное вещество" могло отравить побережье КамчаткиАлександр Коршенко сомневается, что это был фенол или нефтепродукты.
Напомним, множество морских обитателей погибло в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов. К тому же у места загрязнения на Камчатке были замечены четыре танкера.
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