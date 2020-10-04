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Следователи взяли пробы воды у берегов Камчатки — видео

Проверку по факту загадочного загрязнения акватории проведут уже несколько ведомств.

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Видео © LIFE

Представитель Следственного комитета России взял пробы воды из бухты Безымянная на Камчатке. На кадрах видно, что пластиковую бутылку с набранной из акватории водой подписали. По словам сотрудника СУ СК, это уже вторая проба.

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Александр Коршенко сомневается, что это был фенол или нефтепродукты.

Напомним, множество морских обитателей погибло в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов. К тому же у места загрязнения на Камчатке были замечены четыре танкера.

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