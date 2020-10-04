Учёный рассказал Лайфу, какое "мощное вещество" могло отравить побережье Камчатки

Загрязнение океанских вод на Камчатке может быть вызвано более опасными веществами, чем нефтепродукты. Такую версию в интервью Лайфу озвучил заведующий лабораторией мониторинга загрязнения морской среды Государственного океанографического института имени Н.Н.Зубова Александр Коршенко.

— Делаю вывод, что ссылаться на загрязнение фенолом или нефтяными продуктами — это маловероятно, чтобы такой массовый замор животных, повреждения глаз человека. Здесь более серьёзная причина, какой-то токсин — патогенного происхождения или он природного, — объяснил учёный.

По его словам, в регионе регулярно ведётся мониторинг качества морских вод по гидрохимическим показателям. Отчёты публикуются ежегодно. Если говорить об Авачинской губе, поясняет Коршенко, то она в целом очень загрязнённая. Уровень содержания нефтяных углеводородов превышен в 2–4 раза, что довольно много.

— Довольно мощное вещество и занимает огромное пространство. А какое оно, может сказать только очень хороший химанализ, — сказал учёный. — Если смотреть, чем действительно убиты были животные, нужно брать пробы донных отложений, погибших животных, анализировать их ткани. Но то, что это не металлы, это точно. И обычные вещества — пестициды, нефтяные углеводороды, СПА — не дают такой реакции. Это какое-то особенное вещество, которое откуда-то пришло.