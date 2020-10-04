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Учёный рассказал Лайфу, какое "мощное вещество" могло отравить побережье Камчатки

Александр Коршенко сомневается, что это был фенол или нефтепродукты.

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Фото © Instagram / _svetlana__radionova_

Загрязнение океанских вод на Камчатке может быть вызвано более опасными веществами, чем нефтепродукты. Такую версию в интервью Лайфу озвучил заведующий лабораторией мониторинга загрязнения морской среды Государственного океанографического института имени Н.Н.Зубова Александр Коршенко.

Делаю вывод, что ссылаться на загрязнение фенолом или нефтяными продуктами — это маловероятно, чтобы такой массовый замор животных, повреждения глаз человека. Здесь более серьёзная причина, какой-то токсин — патогенного происхождения или он природного, — объяснил учёный.

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Губернатор потребовал, чтобы результаты анализов забора воды были готовы не позднее чем через 24 часа.

По его словам, в регионе регулярно ведётся мониторинг качества морских вод по гидрохимическим показателям. Отчёты публикуются ежегодно. Если говорить об Авачинской губе, поясняет Коршенко, то она в целом очень загрязнённая. Уровень содержания нефтяных углеводородов превышен в 2–4 раза, что довольно много.

Довольно мощное вещество и занимает огромное пространство. А какое оно, может сказать только очень хороший химанализ, — сказал учёный. — Если смотреть, чем действительно убиты были животные, нужно брать пробы донных отложений, погибших животных, анализировать их ткани. Но то, что это не металлы, это точно. И обычные вещества — пестициды, нефтяные углеводороды, СПА — не дают такой реакции. Это какое-то особенное вещество, которое откуда-то пришло.

Напомним, множество морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов. К тому же у места загрязнения на Камчатке были замечены четыре танкера.

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