ЦСКА победил "Авангард" в битве лидеров КХЛ

Столичный ЦСКА на домашнем льду со счётом 4:2 переиграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Оба коллектива подошли к очному поединку, расположившись на первых строчках в турнирной таблице. ЦСКА после одиннадцати проведённых игр с 19-ю набранными очками делил лидерство Западной конференции со СКА, а "Авангард", сыграв 13 матчей и имея в клубной копилке 21 балл, был выше всех на Востоке.

Армейцы усилиями Константина Окулова в первом периоде (4') и Максима Мамина (28') с Николаем Голдобиным (38') — во втором создали комфортное преимущество в счёте перед заключительным отрезком игры — 3:0. Стоит отметить, что для нападающего Голдобина, который призван армейцами заменить ушедших лидеров команды Капризова с Григоренко, этот гол стал первым за столичный клуб после возвращения из НХЛ.

Пришлось немного подождать, но Николай Голдобин всё-таки забил свой первый гол в КХЛ! pic.twitter.com/digijeykfD — КХЛ (@khl) October 4, 2020

Несмотря на всю сложность текущей ситуации, в третьем периоде "ястребы" не прекратили борьбу и были вознаграждены за это, забросив в течение четырёх минут два гола. Их авторами стали Оливер Каски и Егор Чинахов.

На большее омичей в этот вечер не хватило, а вот москвичи поразили ворота соперника ещё один раз, когда в них уже не было вратаря, дубль на последней минуте игры оформил Максим Мамин. 4:3 — в битве лидеров конференций победа досталась представителю Запада.

Регулярный чемпионат КХЛ