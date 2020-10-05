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51-летняя модель снялась в прозрачном боди, и у фанатов от такой смелости телефоны выпали из рук

В отношении этой красавицы говорить о возрасте бессмысленно.

Фото © Instagram / helenachristensen

51-летняя датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен не перестаёт удивлять пользователей. Брюнетка поделилась в "Инстаграме" кадрами с фотосессии, и у пользователей языки не повернулись сказать, что она годится в бабушки и не может устраивать такие горячие съёмки.

Видео © Instagram / helenachristensen

Модель предстала перед камерой в кружевном прозрачном боди, которое едва прикрывало самые пикантные места. Хелена продемонстрировала тонкую талию, плоский живот, тело без грамма лишнего жира и стройные ноги, которым завидуют многие её подписчицы.

Фото © Instagram / helenachristensen

Фото © Instagram / helenachristensen

Короткий, но эффектный ролик посмотрели более 123 тыс. раз. И юзеры были щедры на комплименты. Они отмечали, что модель выглядит безупречно, а некоторые и вовсе не смогли как следует рассмотреть знойные кадры, так как "роняли телефоны из рук".

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Фото © Instagram / helenachristensen

Фото © Instagram / helenachristensen

Я буквально выронила телефон из рук

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Автором откровенных снимков выступила фотограф Кэсс Берд, которая сотрудничала со многими звёздами. Хелена ранее отмечала, что давно мечтала с ней поработать. "Наконец-то перед объективом фотографа, которым я давно восхищалась и вдохновлялась", — написала она в одном из постов.

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