51-летняя датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен не перестаёт удивлять пользователей. Брюнетка поделилась в "Инстаграме" кадрами с фотосессии, и у пользователей языки не повернулись сказать, что она годится в бабушки и не может устраивать такие горячие съёмки.
Видео © Instagram / helenachristensen
Модель предстала перед камерой в кружевном прозрачном боди, которое едва прикрывало самые пикантные места. Хелена продемонстрировала тонкую талию, плоский живот, тело без грамма лишнего жира и стройные ноги, которым завидуют многие её подписчицы.
Короткий, но эффектный ролик посмотрели более 123 тыс. раз. И юзеры были щедры на комплименты. Они отмечали, что модель выглядит безупречно, а некоторые и вовсе не смогли как следует рассмотреть знойные кадры, так как "роняли телефоны из рук".
Ты выглядишь потрясающе
Почему я не родилась с такими ногами?
Я буквально выронила телефон из рук
У всех пользователей сейчас коллективно отпала челюсть за пределы досягаемости
Автором откровенных снимков выступила фотограф Кэсс Берд, которая сотрудничала со многими звёздами. Хелена ранее отмечала, что давно мечтала с ней поработать. "Наконец-то перед объективом фотографа, которым я давно восхищалась и вдохновлялась", — написала она в одном из постов.
WOW-girls
51-летняя модель снялась в прозрачном боди, и у фанатов от такой смелости телефоны выпали из рук
сегодня в 07:47
Актриса раскрыла в TikTok настоящий возраст, и подписчики отказываются верить в эти большие цифры
вчера в 13:00
Тяжелоатлетка выложила вдохновляющие фото до и после того, как она сбросила 25 кг благодаря спорту
вчера в 11:00
Комментариев: 0