Пользователь Reddit нашёл игрушку на кладбище, но быстро пожалел, что вообще к ней прикоснулся

Пользователь Reddit rtothewin вряд ли ещё когда-нибудь будет принимать участие в геокешинге. Это своеобразная туристическая игра, в которой игроки, находясь в разных уголках земли, отправляют друг другу координаты тайников. Внутри может ничего не оказаться, но есть шанс найти и что-то интересное.

Недавно rtothewin наткнулся на такое, о чём бы предпочёл побыстрее забыть. На одном из кладбищ Техаса в корнях старого дерева парень обнаружил свёрток.