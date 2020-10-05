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Категорий: 17

Пользователь Reddit нашёл игрушку на кладбище, но быстро пожалел, что вообще к ней прикоснулся

Парень нашёл игрушку во время игры и решил оставить её себе. Зря.

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Фото © Reddit / rtothewin

Пользователь Reddit rtothewin вряд ли ещё когда-нибудь будет принимать участие в геокешинге. Это своеобразная туристическая игра, в которой игроки, находясь в разных уголках земли, отправляют друг другу координаты тайников. Внутри может ничего не оказаться, но есть шанс найти и что-то интересное.

Недавно rtothewin наткнулся на такое, о чём бы предпочёл побыстрее забыть. На одном из кладбищ Техаса в корнях старого дерева парень обнаружил свёрток.

Фото © Reddit / rtothewin

Фото © Reddit / rtothewin

Развернув ткань, парень обнаружил жуткую куклу и записку на испанском языке. Когда rtothewin опубликовал кадры находки, пользователи в комментариях помогли расшифровать текст на едва сохранившемся листке. И то, что удалось понять, звучит довольно жутко.

Сын собаки, Аполонио Авалос, если ты хочешь снять проклятие, ты должен найти эту куклу и отнести её к трём крестам, к священному месту. В противном случае сам окажешься на кладбище и никогда не сможешь снять проклятие. Ха-ха-ха!

Текст записки

Фото © Reddit / rtothewin

Фото © Reddit / rtothewin

Также в комментариях пользователи решили узнать, какая у куклы была дальнейшая судьба. Автор поста признался, что оставил её в шкафу рядом со своей кроватью. Конечно, такое развитие событий им пришлось не по душе.

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