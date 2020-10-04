Жена прилюдно унизила мужа-изменщика, но даже пользователям Сети показалось, что это перебор

В вирусном посте девушка рассказала, что недавно уличила своего мужа в измене. Но вместо того, чтобы подавать на развод, она предложила ему сделку, причём условия для парня весьма невыгодные. Теперь каждую неделю он обязан выходить на улицу в дурацких нарядах, которые приготовила для него его любящая жена.
Фото © News.com
В последнем образе, составленном женой, было всё, что бы не хотел надеть на себя взрослый мужчина. Розовый лонгслив с белыми рукавами, кепка кремового цвета и голубой детский комбинезон. Но самая ужасная часть образа — велосипед с шариком и табличкой: "Это моя отчаянная попытка прилюдно отомстить неверному мужу! Пожалуйста, фотографируйте его и делитесь снимками с его женой в группе ShameMyHubby".
Гиф © Giphy
Такая странная попытка расквитаться с мужем вызвала у пользователей Сети множество вопросов и, как результат, споров. Кто-то осудил жену за то, что она решила остаться в нездоровых отношениях с мужем-изменником. А кто-то пожурил пару за их странное желание вынести сор из избы, сравнив это с фетишизмом, пишет News.com.
Мне за неё даже неловко. То, что она осталась с изменником и рассказывает об этом таким образом, намного унизительнее, чем то, что переживает он
Уверен, если это худшее, что он понёс из этой ситуации, он ещё не раз ей изменит
Я всё ещё думаю, что они сумасшедшие и даже не думали разводиться. Это просто какой-то фетиш
WOW-news
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