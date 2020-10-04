Жена прилюдно унизила мужа-изменщика, но даже пользователям Сети показалось, что это перебор

В вирусном посте девушка рассказала, что недавно уличила своего мужа в измене. Но вместо того, чтобы подавать на развод, она предложила ему сделку, причём условия для парня весьма невыгодные. Теперь каждую неделю он обязан выходить на улицу в дурацких нарядах, которые приготовила для него его любящая жена.

В последнем образе, составленном женой, было всё, что бы не хотел надеть на себя взрослый мужчина. Розовый лонгслив с белыми рукавами, кепка кремового цвета и голубой детский комбинезон. Но самая ужасная часть образа — велосипед с шариком и табличкой: "Это моя отчаянная попытка прилюдно отомстить неверному мужу! Пожалуйста, фотографируйте его и делитесь снимками с его женой в группе ShameMyHubby ".

Гиф © Giphy

Такая странная попытка расквитаться с мужем вызвала у пользователей Сети множество вопросов и, как результат, споров. Кто-то осудил жену за то, что она решила остаться в нездоровых отношениях с мужем-изменником. А кто-то пожурил пару за их странное желание вынести сор из избы, сравнив это с фетишизмом, пишет News.com.

Мне за неё даже неловко. То, что она осталась с изменником и рассказывает об этом таким образом, намного унизительнее, чем то, что переживает он Пользователь Facebook

Уверен, если это худшее, что он понёс из этой ситуации, он ещё не раз ей изменит Пользователь Facebook