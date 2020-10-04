В Twitter показали, как на самом деле создаются красивые фото для соцсетей, и повторить может каждый

Многие думают, потрясающие снимки рождаются как по волшебству. И иногда даже начинающие фотографы попадают в эту ловушку

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Мысль о том, что процесс должен быть идеален от начала и до конца, не только действует на нервы, но и может пустить всю съёмку под откос

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Но правда в том, что абсолютно волшебный кадр может получиться и в самых примитивных интерьерах и локациях

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Чтобы это доказать, креаторы из "Твиттера" запустили новый тренд, в котором они показали, где и в каких условиях создавались их классные снимки. Некоторые съёмочные места могут удивить

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Главная задача для начинающего творца — научиться видеть красоту в окружающем его мире. Но это умение приходит только с опытом

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Нарабатывать его можно с помощью уже готовых идей, которыми пользователи соцсети любезно поделились

Фото © Twitter / LanaCole0

Оказывается, чтобы сделать мощный снимок, необязательно идти в студию и 20 минут настраивать идеальный свет

Фото © Twitter / DaliVoodoo

Иногда и рассеянные солнечные лучи могут помочь создать настоящее произведение искусства

Фото © Twitter / heyitsbao

И да, даже когда кадр сделан, поначалу он может не вызвать восторга. Тогда нужно не забывать про фотошоп. Убрать лишние детали, подкорректировать цвета, и вот новый пост для "Инстаграма", которым все будут восхищаться, готов

Фото © Twitter / carolinelins

А может быть, у кого-то уже есть собственные лайфхаки, как из подручных средств создать шикарную фотографию? Тогда срочно делитесь ими в "Твиттере" с подписью The Setup ("Подготовка") / The Shot ("Снимок")