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В Twitter показали, как на самом деле создаются красивые фото для соцсетей, и повторить может каждый

Недавно пользователи "Твиттера", которые не могут представить свою жизнь без красивых снимков, поделились своим опытом. Фотографы — профессионалы и любители — показали, как создавались их лучшие кадры. В подборке ниже — десять лучших примеров.

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Фото © Twitter / carolinelins

Многие думают, потрясающие снимки рождаются как по волшебству. И иногда даже начинающие фотографы попадают в эту ловушку

Фото © Twitter / Jayflvcko__

Фото © Twitter / Jayflvcko__

Мысль о том, что процесс должен быть идеален от начала и до конца, не только действует на нервы, но и может пустить всю съёмку под откос

Фото © Twitter / LanaCole0

Фото © Twitter / LanaCole0

Но правда в том, что абсолютно волшебный кадр может получиться и в самых примитивных интерьерах и локациях

Фото © Twitter / shayla________

Фото © Twitter / shayla________

Чтобы это доказать, креаторы из "Твиттера" запустили новый тренд, в котором они показали, где и в каких условиях создавались их классные снимки. Некоторые съёмочные места могут удивить

Фото © Twitter / 5kvisions

Фото © Twitter / 5kvisions

Главная задача для начинающего творца — научиться видеть красоту в окружающем его мире. Но это умение приходит только с опытом

Фото © Twitter / jaretzihdz

Фото © Twitter / jaretzihdz

Нарабатывать его можно с помощью уже готовых идей, которыми пользователи соцсети любезно поделились

Фото © Twitter / LanaCole0

Фото © Twitter / LanaCole0

Оказывается, чтобы сделать мощный снимок, необязательно идти в студию и 20 минут настраивать идеальный свет

Фото © Twitter / DaliVoodoo

Фото © Twitter / DaliVoodoo

Иногда и рассеянные солнечные лучи могут помочь создать настоящее произведение искусства

Фото © Twitter / heyitsbao

Фото © Twitter / heyitsbao

И да, даже когда кадр сделан, поначалу он может не вызвать восторга. Тогда нужно не забывать про фотошоп. Убрать лишние детали, подкорректировать цвета, и вот новый пост для "Инстаграма", которым все будут восхищаться, готов

Фото © Twitter / carolinelins

Фото © Twitter / carolinelins

А может быть, у кого-то уже есть собственные лайфхаки, как из подручных средств создать шикарную фотографию? Тогда срочно делитесь ими в "Твиттере" с подписью The Setup ("Подготовка") / The Shot ("Снимок")

Фото © Twitter / DanielStagner

Фото © Twitter / DanielStagner

Как из подручных средств сделать шедевр "Инстаграма": 7 секретов от фотографа

Фотограф Кай Бетчер делится закулисными моментами своих съёмок в личном инстаграм-аккаунте. Такие фотографии-сравнения отлично показывают, какими методами и инструментами пользуется художник и что получается в итоге. А результат, между прочим, удивительный. Семь впечатляющих примеров — в подборке ниже.

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