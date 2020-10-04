Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Судья выносит строгие приговоры, но преступникам лучше не видеть, чем она занимается в Instagram

С откровенностью этой девушки немногие могут соперничать.

999

Фото © Instagram / vivianpolaniaf

Вивиан Полания Франко из Кукуты, Колумбия, работает в судебной системе 14 лет. Она юрист, специалист по конституционному праву и судья, выносящая преступникам суровые приговоры. Однако есть у девушки и другая сторона.

Фото © Instagram / vivianpolaniaf

Фото © Instagram / vivianpolaniaf

Строгая красавица обнаружила в себе страсть к спорту, занялась кроссфитом, а потом завела страницу в "Инстаграме", где хвастается своими достижениями. При этом на странице Вивиан не только ролики с тренировками, но и откровенные фото. Девушка демонстрирует обнажённые пышные формы, эффектные мышцы и 35 татуировок, разбросанных по всему телу.

Фото © Instagram / vivianpolaniaf

Фото © Instagram / vivianpolaniaf

Пикантные кадры привлекают всё новых и новых подписчиков. Сейчас у девушки уже 91 тысяча фолловеров. Также ей поступают предложения о рекламе белья и одежды от модных брендов, пишет Daily Star. Однако, видимо, не всем пришлось по душе её хобби.

Фото © Instagram / vivianpolaniaf

Фото © Instagram / vivianpolaniaf

Сейчас в отношении Вивиан начали расследование, потому что её подозревают в подрыве общественного доверия к судебной системе. Однако какие именно действия и поступки девушки вызвали такое недовольство, не указывается.

Девушка-повар стала звездой Playboy, и теперь на её кухне мечтает оказаться каждый мужчина: 10 фото

Модель ловко управляется и с кухонной утварью, и с мужскими сердцами.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.