Судья выносит строгие приговоры, но преступникам лучше не видеть, чем она занимается в Instagram

Вивиан Полания Франко из Кукуты, Колумбия, работает в судебной системе 14 лет. Она юрист, специалист по конституционному праву и судья, выносящая преступникам суровые приговоры. Однако есть у девушки и другая сторона.

Фото © Instagram / vivianpolaniaf

Строгая красавица обнаружила в себе страсть к спорту, занялась кроссфитом, а потом завела страницу в "Инстаграме", где хвастается своими достижениями. При этом на странице Вивиан не только ролики с тренировками, но и откровенные фото. Девушка демонстрирует обнажённые пышные формы, эффектные мышцы и 35 татуировок, разбросанных по всему телу.

Фото © Instagram / vivianpolaniaf

Пикантные кадры привлекают всё новых и новых подписчиков. Сейчас у девушки уже 91 тысяча фолловеров. Также ей поступают предложения о рекламе белья и одежды от модных брендов, пишет Daily Star. Однако, видимо, не всем пришлось по душе её хобби.

Фото © Instagram / vivianpolaniaf