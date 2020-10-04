Тяжелоатлетка выложила вдохновляющие фото до и после того, как она сбросила 25 кг благодаря спорту

Кейли Карр из Иллинойса, США, всегда стеснялась своего большого веса, но это не останавливало её от занятий спортом. В университете она состояла в чирлидерской команде, а также принимала участие в соревнованиях по тяжёлой атлетике. Но вес особенно не двигался, пока Кейли не решилась взяться за него всерьёз, пишет Daily Star.
Она построже отнеслась к питанию, сделав упор в рационе на овощи, фрукты и нежирное мясо, и продолжила обычные тренировки. За 4,5 месяца ей удалось скинуть 18 килограммов, а затем это количество увеличилось до 25. Результатами своих упорных трудов Кейли поделилась в "Инстаграме" и в "Тиктоке", где видео с её преображением набрало 2,5 млн просмотров и 738 тыс. лайков.
Пользователи соцсетей заявили, что ролик и фото девушки получились очень мотивирующими. Многие посчитали, что раньше Кейли тоже была красавицей, но с потерей веса она просто расцвела.
Офигенная королева! Молодец, подруга!
Разница просто ошеломляет
Ты большая молодец! Раньше ты тоже была очень красивая! У тебя получилось вдохновить многих, отличная ролевая модель!
Кейли посоветовала всем, кто хочет сбросить вес, обратить внимание на силовые тренировки и спорт. Ведь они полезнее обычных гламурных диет — вы одновременно и теряете лишние килограммы, и получаете мускулистое тело. Теперь девушка часто выкладывает фото своего рациона и видео тренировок, чтобы помочь своим подписчикам на пути к здоровому образу жизни.
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