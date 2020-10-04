Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Тяжелоатлетка выложила вдохновляющие фото до и после того, как она сбросила 25 кг благодаря спорту

Своими результатами Кейли поделилась в соцсетях, набрав большое количество лайков.

166

Фото © Instagram / kaileecarrr

Кейли Карр из Иллинойса, США, всегда стеснялась своего большого веса, но это не останавливало её от занятий спортом. В университете она состояла в чирлидерской команде, а также принимала участие в соревнованиях по тяжёлой атлетике. Но вес особенно не двигался, пока Кейли не решилась взяться за него всерьёз, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / kaileecarrr

Фото © Instagram / kaileecarrr

Она построже отнеслась к питанию, сделав упор в рационе на овощи, фрукты и нежирное мясо, и продолжила обычные тренировки. За 4,5 месяца ей удалось скинуть 18 килограммов, а затем это количество увеличилось до 25. Результатами своих упорных трудов Кейли поделилась в "Инстаграме" и в "Тиктоке", где видео с её преображением набрало 2,5 млн просмотров и 738 тыс. лайков.

Фото © Instagram / kaileecarrr

Фото © Instagram / kaileecarrr

Пользователи соцсетей заявили, что ролик и фото девушки получились очень мотивирующими. Многие посчитали, что раньше Кейли тоже была красавицей, но с потерей веса она просто расцвела.

Офигенная королева! Молодец, подруга!

Lyss

Разница просто ошеломляет

faith_elyse

Ты большая молодец! Раньше ты тоже была очень красивая! У тебя получилось вдохновить многих, отличная ролевая модель!

Lexie

Кейли посоветовала всем, кто хочет сбросить вес, обратить внимание на силовые тренировки и спорт. Ведь они полезнее обычных гламурных диет — вы одновременно и теряете лишние килограммы, и получаете мускулистое тело. Теперь девушка часто выкладывает фото своего рациона и видео тренировок, чтобы помочь своим подписчикам на пути к здоровому образу жизни.

Школьники издевались над девочкой из-за веса, но она похудела всем назло и стала "мисс Австралия"

Сейчас Джемма ведёт обычную жизнь, работая риелтором, хоть её постоянно и приглашают на телевидение.

Выбор редакции

Фитоняшка ежедневно тренируется ради идеального тела, но результат испугает кого угодно

30 сентября, 08:32

Модель прошлась по городу в прозрачном топе, заставив подписчиков окончательно в ней разочароваться

сегодня в 06:00

Семьи повторили старые фото спустя несколько десятилетий, сделав из них трогательные коллажи

сегодня в 12:00

В Азербайджане заявили об одном погибшем и 32-х раненых из-за обстрела города Гянджа

сегодня в 12:09

Вирусолог назвал сроки полного снятия коронавирусных ограничений в России

сегодня в 12:06

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.