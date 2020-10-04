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Девушку травили в школе из-за внешности, и только многочисленные операции вернули ей уверенность в себе

25-летняя Микиши из Японии никогда не забудет, как в детстве ребята из школы постоянно над ней издевались. Всё дело было во внешности девочки, которая никак не подходила под общепринятые идеалы красоты. Повзрослев, девушка взяла всё в свои руки и с помощью пластики вернула уверенность в себе.

Фото © Twitter / Qpr_7

Недавно пользовательница Twitter Qpr_7 рассказала тысячам подписчиков, которые без ума от её внешности, что её красота — далеко не подарок природы. Мало того, Микиши показала, как она выглядела всего несколько лет назад и на что ей пришлось пойти, чтобы добиться желаемого результата.

Фото © Twitter / Qpr_7

Фото © Twitter / Qpr_7

В подростковом возрасте японке постоянно доставалось от сверстников. Никто не хотел иметь дело со странной некрасивой девчонкой. Однажды в начальной школе она призналась однокласснице, что хочет стать моделью. Вскоре об этом секрете узнали все и стали издеваться над Микиши. Уверенности в себе это ей не прибавляло.

Я ненавидела своё лицо настолько, что не хотела, чтобы люди на меня смотрели. Поэтому я не переносила прогулки и поездки на поездах. Родителям приходилось забирать меня из школы на машине. Тогда был тяжёлый период для меня: я могла внезапно заплакать прямо во время урока

Микиши

Фото © Twitter / Qpr_7

Фото © Twitter / Qpr_7

Так, к выпуску Микиши точно знала, что скоро она кардинально изменит свою внешность. Девушка разорвала все связи со знакомыми и рассказала родителям о планах. Желая дочери лишь самого лучшего, они пошли ей навстречу. Фронт работ был серьёзный. Помимо увеличения разреза глаз, которое, по её мнению, должно было решить все проблемы, пришлось сделать ринопластику, изменить подбородок и исправить прикус.

Фото © Twitter / Qpr_7

Фото © Twitter / Qpr_7

Всего на операции ушло порядка четырёх миллионов иен (три миллиона рублей). Микиши платила за всё сама, так что ей пришлось брать кредиты. Но девушка нисколько не жалеет. По её мнению, лучше жить с долгом, чем с низкой самооценкой. Мало того, именно в пластических операциях девушка нашла своё призвание. Японка открыла компанию Popelka Co. Ltd, в которую каждый может обратиться за консультацией по пластике и получить финансовую поддержку, пишет SPA.

Девушка полностью изменила внешность, потратив 4 млн на пластику, и сейчас размер её груди ужасает

Несколько лет назад британка Эмбер Мэй сделала свою первую пластическую операцию. С тех пор она ещё не один раз ложилась под скальпель и потратила на это целое состояние.

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