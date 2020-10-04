Девушку травили в школе из-за внешности, и только многочисленные операции вернули ей уверенность в себе

Недавно пользовательница Twitter Qpr_7 рассказала тысячам подписчиков, которые без ума от её внешности, что её красота — далеко не подарок природы. Мало того, Микиши показала, как она выглядела всего несколько лет назад и на что ей пришлось пойти, чтобы добиться желаемого результата.

Фото © Twitter / Qpr_7

В подростковом возрасте японке постоянно доставалось от сверстников. Никто не хотел иметь дело со странной некрасивой девчонкой. Однажды в начальной школе она призналась однокласснице, что хочет стать моделью. Вскоре об этом секрете узнали все и стали издеваться над Микиши. Уверенности в себе это ей не прибавляло.

Я ненавидела своё лицо настолько, что не хотела, чтобы люди на меня смотрели. Поэтому я не переносила прогулки и поездки на поездах. Родителям приходилось забирать меня из школы на машине. Тогда был тяжёлый период для меня: я могла внезапно заплакать прямо во время урока Микиши

Фото © Twitter / Qpr_7

Так, к выпуску Микиши точно знала, что скоро она кардинально изменит свою внешность. Девушка разорвала все связи со знакомыми и рассказала родителям о планах. Желая дочери лишь самого лучшего, они пошли ей навстречу. Фронт работ был серьёзный. Помимо увеличения разреза глаз, которое, по её мнению, должно было решить все проблемы, пришлось сделать ринопластику, изменить подбородок и исправить прикус.

Фото © Twitter / Qpr_7