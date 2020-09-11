Девушка полностью изменила внешность, потратив 4 млн на пластику, и сейчас размер её груди ужасает

Блогерша сэкономила на пластике, и теперь её пятая точка выглядит как растаявшее мороженое 24-летняя Рене Дональдсон из Лондона была "слишком ленивой" для того, чтобы ходить в спортзал. Но она так хотела идеальные ягодицы, что решилась на операцию. Денег было немного, поэтому англичанка поехала в Турцию. Об этом она жалеет до сих пор.