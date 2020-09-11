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Девушка полностью изменила внешность, потратив 4 млн на пластику, и сейчас размер её груди ужасает

Несколько лет назад британка Эмбер Мэй сделала свою первую пластическую операцию. С тех пор она ещё не один раз ложилась под скальпель и потратила на это целое состояние.

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Фото © Instagram / ambermayy__

Сама Эмбер уверена, что с рождения была обделена выдающейся внешностью. Она никогда не отличалась от других девочек и даже не думала, что у неё когда-нибудь появится возможность что-то изменить. Но к 18 девушка сильно похудела, и вместе с килограммами ушла грудь британки, доставляя ей немало проблем с самоуверенностью. Тогда Мэй сделала свою первую и, как она думала, последнюю пластическую операцию. Увеличение груди обошлось в 5500 фунтов стерлингов (540 тысяч рублей).

Фото © Instagram / ambermayy__

Фото © Instagram / ambermayy__

Но результатами операции Эмбер осталась недовольна. Грудь увеличилась лишь слегка, поэтому, подумав, девушка записалась на вторую операцию. Дальше её уже было не остановить. Британка к 22 годам вколола в губы филлеры, сделала подтяжку ягодиц, липосакцию и ринопластику. Без регулярных инъекций ботокса тоже не обошлось. Всего у Мэй ушло больше 40 тысяч фунтов стерлингов (3,92 млн рублей). Но она ничуть не жалеет.

Внезапно с большой грудью у меня стало много подписчиков в "Инстаграме". Я не глупая. Я прекрасно понимаю, что у мужчин есть фетиш — фантазировать над моими огромным бюстом и ягодицами

Эмбер Мэй

Фото © Instagram / ambermayy__

Фото © Instagram / ambermayy__

А некоторые фанаты так любят моё тело, что готовы оплатить будущие пластические операции. Это вызывает привыкание. Стоит начать — остановиться уже трудно

Эмбер Мэй

Сейчас девушка полностью обеспечивает себя благодаря своему телу. У неё есть профиль на OnlyFans, где подписчики платят за то, чтобы иметь доступ к приватному контенту Эмбер. Поэтому британка понимает, её бизнес целиком зависит от того, как она выглядит, и ей придётся ещё вкладывать в этот "ресурс", пишет The Sun.

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24-летняя Рене Дональдсон из Лондона была "слишком ленивой" для того, чтобы ходить в спортзал. Но она так хотела идеальные ягодицы, что решилась на операцию. Денег было немного, поэтому англичанка поехала в Турцию. Об этом она жалеет до сих пор.

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