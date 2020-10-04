Актриса раскрыла в TikTok настоящий возраст, и подписчики отказываются верить в эти большие цифры

Недавно в соцсети TikTok завирусилось видео, на котором актриса Трис Мари из Калифорнии, США, призналась, сколько ей на самом деле лет. Девушка танцевала под музыку в розовой толстовке и чёрных легинсах — типичной одежде студентки. Но тут она показала наверх — и зрители оторопели, узнав, что "студентке" сорок лет. Этот ролик набрал 2,4 миллиона просмотров, а в комментариях пользователи не могли прийти в себя от шока.
Видео © TikTok / therealtrismarie
Мне 22, и я выгляжу как её мама
Я думала, ей на самом деле 20 и она скажет, типа ей 13, но тут вылезло 40 — и моя челюсть просто поздоровалась с полом...
Тебе не может быть 40! Какие 40, ты выглядишь лет на 20...
Пользователи соцсети TikTok требовали у Трис фото удостоверения, потому что не могли поверить в её реальный возраст. Но актриса на них совсем не обиделась: с ней такое случается постоянно. Она призналась, что её вечно молодой вид ей только на пользу — в кино её берут играть юных девушек, а опыт, наработанный за долгие годы в индустрии, помогает выложиться на все сто и обойти конкуренток, пишет Daily Mail.
Пользователи Сети умоляли Трис раскрыть секрет её красоты, но та призналась, что никаких секретов нет. Женщина не курит и не пьёт, а следить за кожей она начала ещё в 21 год, покупая антивозрастную косметику и крем с защитой от ультрафиолета. Ещё актриса старается быть всегда на позитиве. Это, по её мнению, тоже помогает выглядеть свежо. Даже если у Трис плохое настроение, она всегда может его поднять, посмотрев комедию.
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