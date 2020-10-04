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Семьи повторили старые фото спустя несколько десятилетий, сделав из них трогательные коллажи

Если у вас есть старые семейные альбомы, то вы прекрасно знаете, как мило можно провести вечер за просмотром кадров из детства, со свадьбы или 1 сентября. В Сети уже не первый год существует тренд, в котором пользователи воссоздают важные для семьи фотографии.

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Фото © Reddit / farmch

Получается не только сентиментально, но и очень смешно. Издание Bored Panda собрало забавные коллажи от пользователей соцсетей. В подборке ниже — 10 лучших из них.

"1967–2019: тот же байк, та же пара!"

Фото © Facebook / ZhangZheSheng

Фото © Facebook / ZhangZheSheng

"Мы с сестрой воссоздали нашу первую совместную фотографию"

Фото © Reddit / blackmachine312

Фото © Reddit / blackmachine312

"Всё, о чём я мечтала в свой 60-й день рождения"

Фото © Reddit / madbear

Фото © Reddit / madbear

"40 лет, ребята. 40 лет. Рано или поздно это случается и с вами"

Фото © Reddit / throwaway8286521

Фото © Reddit / throwaway8286521

"Моя жена и дочь в тот день, когда наша дочь впервые с нами познакомилась, и спустя 5 лет или 2 года после усыновления"

Фото © Reddit / whatagirlygirl

Фото © Reddit / whatagirlygirl

"Такие же свадебные наряды 60 лет спустя"

Фото © Reddit / dskeezy05

Фото © Reddit / dskeezy05

"На День матери мы воссоздали любимое фото моей мамы"

Фото © Reddit / farmch

Фото © Reddit / farmch

"Мои мать и отец. Фотографии, сделанные с разницей в 51 год"

Фото © Reddit / shaka_sulu

Фото © Reddit / shaka_sulu

"На 60-летие моей мамы мы с братьями и кузеном воссоздали фото с моего первого дня в детском саду"

Фото © Reddit / tyree731

Фото © Reddit / tyree731

"18 лет спустя"

Фото © Twitter / __toritilla

Фото © Twitter / __toritilla

Настоящая любовь с годами становится лишь сильнее, и эти пары тому доказательство: 15 фото —тогда и сейчас

14 февраля — самое время зарядиться энергией любви на год вперёд. 15 пар в подборке ниже в этом помогут. Кто-то не видел друг друга 50 лет, но всё равно сошлись, несмотря на упущенное время. А некоторые, напротив, уже полвека вместе и уже жить друг без друга не могут. И в обоих случаях это настоящая любовь!

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