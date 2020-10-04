Семьи повторили старые фото спустя несколько десятилетий, сделав из них трогательные коллажи

Получается не только сентиментально, но и очень смешно. Издание Bored Panda собрало забавные коллажи от пользователей соцсетей. В подборке ниже — 10 лучших из них.
"1967–2019: тот же байк, та же пара!"
Фото © Facebook / ZhangZheSheng
"Мы с сестрой воссоздали нашу первую совместную фотографию"
Фото © Reddit / blackmachine312
"Всё, о чём я мечтала в свой 60-й день рождения"
Фото © Reddit / madbear
"40 лет, ребята. 40 лет. Рано или поздно это случается и с вами"
Фото © Reddit / throwaway8286521
"Моя жена и дочь в тот день, когда наша дочь впервые с нами познакомилась, и спустя 5 лет или 2 года после усыновления"
Фото © Reddit / whatagirlygirl
"Такие же свадебные наряды 60 лет спустя"
Фото © Reddit / dskeezy05
"На День матери мы воссоздали любимое фото моей мамы"
Фото © Reddit / farmch
"Мои мать и отец. Фотографии, сделанные с разницей в 51 год"
Фото © Reddit / shaka_sulu
"На 60-летие моей мамы мы с братьями и кузеном воссоздали фото с моего первого дня в детском саду"
Фото © Reddit / tyree731
"18 лет спустя"
Фото © Twitter / __toritilla
WOW-funny
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