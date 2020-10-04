Протесты под "Яблочко". На масштабном митинге в Минске заметили небольшой оркестр — видео

Видео © LIFE

В Минске сегодня вновь прошла масштабная акция протеста, что стало уже воскресной традицией. Судя по кадрам Лайфа из столицы Белоруссии, на митинг вышли тысячи человек. Причём на этот раз с живым музыкальным сопровождением. Среди протестующих заметили небольшой оркестр из трёх человек, которые играли на духовом инструменте, аккордеоне и ударных, исполняя "Яблочко". Видео снято на проспекте Пушкина.

Участники акции держали в руках бело-красно-белые флаги, а некоторые повязывали их на плечи. Шествие прошло в целом мирно, если не считать, что вначале против них применили водомёты.