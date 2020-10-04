Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Протесты под "Яблочко". На масштабном митинге в Минске заметили небольшой оркестр — видео

Едва собравшись, участники акции начали расходиться по разным улицам.

267

Видео © LIFE

В Минске сегодня вновь прошла масштабная акция протеста, что стало уже воскресной традицией. Судя по кадрам Лайфа из столицы Белоруссии, на митинг вышли тысячи человек. Причём на этот раз с живым музыкальным сопровождением. Среди протестующих заметили небольшой оркестр из трёх человек, которые играли на духовом инструменте, аккордеоне и ударных, исполняя "Яблочко". Видео снято на проспекте Пушкина.

Участники акции держали в руках бело-красно-белые флаги, а некоторые повязывали их на плечи. Шествие прошло в целом мирно, если не считать, что вначале против них применили водомёты.

Облегчённая версия. В Белоруссии придумали новый формат протестов — видео

Если заранее не знать, что это политическая акция, то на месте и не догадаться.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.