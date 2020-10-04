Протесты под "Яблочко". На масштабном митинге в Минске заметили небольшой оркестр — видео

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В Минске сегодня вновь прошла масштабная акция протеста, что стало уже воскресной традицией. Судя по кадрам Лайфа из столицы Белоруссии, на митинг вышли тысячи человек. Причём на этот раз с живым музыкальным сопровождением. Среди протестующих заметили небольшой оркестр из трёх человек, которые играли на духовом инструменте, аккордеоне и ударных, исполняя "Яблочко". Видео снято на проспекте Пушкина.
Участники акции держали в руках бело-красно-белые флаги, а некоторые повязывали их на плечи. Шествие прошло в целом мирно, если не считать, что вначале против них применили водомёты.
Облегчённая версия. В Белоруссии придумали новый формат протестов — видеоЕсли заранее не знать, что это политическая акция, то на месте и не догадаться.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.
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