Стало известно, сколько в Москве выписали штрафов за нарушение самоизоляции

Жителям Москвы с марта выписали 752 тысячи штрафов за нарушение режима самоизоляции по коронавирусу. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с распространением CoViD-19.
— Начиная с марта горожане и гости столицы получили 752 тысячи штрафов. Если учесть, что в апреле-июне режим самоизоляции должны были соблюдать как минимум 8 млн человек, то штрафы коснулись каждого десятого. Бизнес привлекали к ответственности свыше 27 тысяч раз, — говорится в сообщении.
Поскольку столица вновь переживает острый период заболеваемости коронавирусом, городские власти требуют от жителей и бизнеса неукоснительно соблюдать правила безопасности. Штраф в данном случае — не только способ наказания нарушителей, но и инструмент, который позволяет защищать жизни и здоровье жителей Москвы.
В оперштабе отметили эффективность этой меры воздействия. Всего лишь за два месяца удалось снизить уровень заболеваемости в 10 раз. Благодаря штрафам московские власти могут не прибегать к новым, гораздо более серьёзным ограничениям.
В Москве за сутки выявили более 3,5 тысячи новых случаев коронавирусаЗаболеваемость в столице продолжает расти, как и в целом по стране.
Ранее сегодня сообщалось, что в Москве утвердили новый подход к лечению коронавируса в стационарах. Он позволяет обеспечить пациента комплексной терапией и снизить последствия тяжёлого состояния.
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