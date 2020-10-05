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Стало известно, сколько в Москве выписали штрафов за нарушение самоизоляции

Куда реже привлекали к ответственности бизнес — за невыполнение требований, введённых в связи с эпидемией.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Жителям Москвы с марта выписали 752 тысячи штрафов за нарушение режима самоизоляции по коронавирусу. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с распространением CoViD-19.

Начиная с марта горожане и гости столицы получили 752 тысячи штрафов. Если учесть, что в апреле-июне режим самоизоляции должны были соблюдать как минимум 8 млн человек, то штрафы коснулись каждого десятого. Бизнес привлекали к ответственности свыше 27 тысяч раз, — говорится в сообщении.

Поскольку столица вновь переживает острый период заболеваемости коронавирусом, городские власти требуют от жителей и бизнеса неукоснительно соблюдать правила безопасности. Штраф в данном случае — не только способ наказания нарушителей, но и инструмент, который позволяет защищать жизни и здоровье жителей Москвы.

В оперштабе отметили эффективность этой меры воздействия. Всего лишь за два месяца удалось снизить уровень заболеваемости в 10 раз. Благодаря штрафам московские власти могут не прибегать к новым, гораздо более серьёзным ограничениям.

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