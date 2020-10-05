Суд снова не смог отобрать присяжных по делу сестёр Хачатурян

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Мосгорсуд во второй раз не смог отобрать коллегию присяжных, которым предстоит вынести вердикт по делу двух старших сестёр Хачатурян. Заседание перенесли на 5 ноября из-за болезни родственников убитого Михаила Хачатуряна. Об этом Лайфу рассказала адвокат стороны потерпевших Юлия Нитченко.

— Нами подано ходатайство, что у родственников ещё есть последствия коронавируса, который они перенесли. И эти последствия связаны не только с протеканием самой болезни, но и со стрессом, который они перенесли на протяжении всего времени... Состояние родственников после коронавируса достаточно тяжёлое, — отметила Нитченко.

Напомним, три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — обвиняются в убийстве своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Они уверяли, что мужчина над ними издевался, проявлял жестокость, совершал сексуальное насилие. По рассказам сестёр, отец держал их как личных рабынь и подзывал колокольчиком.

Лайф публиковал аудиозапись звонка девушек в полицию после расправы над отцом и видео их первого допроса, приводил заключение экспертов о психологическом состоянии сестёр Хачатурян сразу после убийства.