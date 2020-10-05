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На Камчатке составят карту загрязнённых бухт

Этим займутся волонтёры. Пока причина ЧП не определена, работа будет вестись в масках и перчатках.

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Волонтёры на Камчатке намерены составить карту загрязнённых зон. Об этом сообщила руководитель регионального ресурсного центра добровольчества Анастасия Орлова. Добровольцы уже осмотрели побережье и сделали первые выводы. В планах у них — работа на Халактырском пляже.

Мы проанализируем ситуацию, определим, где скопления мёртвых животных, и составим карту... Пока не знаем причину загрязнений, на уборку мы ребят не пустим. Завтра поедем с перчатками и масками, — рассказала Орлова.

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По словам специалиста, погибли те морские обитатели, которые не смогли быстро покинуть место загрязнения: моллюски, морские ежи, мидии.

Она отметила, что при первом осмотре побережья в воде постороннего запаха не ощущалось. На берегу было обнаружено два трупа тюленей.

Напомним, тысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные. Как сообщил врио министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков, для выявления источника загрязнения надзорными органами будет организована проверка. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов. У места загрязнения на Камчатке было замечено четыре танкера.

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