На Камчатке составят карту загрязнённых бухт

Волонтёры на Камчатке намерены составить карту загрязнённых зон. Об этом сообщила руководитель регионального ресурсного центра добровольчества Анастасия Орлова. Добровольцы уже осмотрели побережье и сделали первые выводы. В планах у них — работа на Халактырском пляже.
— Мы проанализируем ситуацию, определим, где скопления мёртвых животных, и составим карту... Пока не знаем причину загрязнений, на уборку мы ребят не пустим. Завтра поедем с перчатками и масками, — рассказала Орлова.
Учёный оценил сроки восстановления экосистемы загрязнённого залива на КамчаткеПо словам специалиста, погибли те морские обитатели, которые не смогли быстро покинуть место загрязнения: моллюски, морские ежи, мидии.
Она отметила, что при первом осмотре побережья в воде постороннего запаха не ощущалось. На берегу было обнаружено два трупа тюленей.
Напомним, тысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные. Как сообщил врио министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков, для выявления источника загрязнения надзорными органами будет организована проверка. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов. У места загрязнения на Камчатке было замечено четыре танкера.
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