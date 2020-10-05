На Камчатке составят карту загрязнённых бухт

Волонтёры на Камчатке намерены составить карту загрязнённых зон. Об этом сообщила руководитель регионального ресурсного центра добровольчества Анастасия Орлова. Добровольцы уже осмотрели побережье и сделали первые выводы. В планах у них — работа на Халактырском пляже.

— Мы проанализируем ситуацию, определим, где скопления мёртвых животных, и составим карту... Пока не знаем причину загрязнений, на уборку мы ребят не пустим. Завтра поедем с перчатками и масками, — рассказала Орлова.

Она отметила, что при первом осмотре побережья в воде постороннего запаха не ощущалось. На берегу было обнаружено два трупа тюленей.