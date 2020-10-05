Восемь взрослых и ребёнок получили химические ожоги глаз после посещения загрязнённого побережья Камчатки

Девять человек обратились за помощью к врачам после посещения загрязнённого побережья Тихого океана на Камчатке, у всех диагностирован химический ожог роговицы первой степени. Об этом сообщила главный внештатный офтальмолог регионального Минздрава Ирина Заблоцкая.

— Они отмечали, что плавали в океане, были в контакте с водой. Возможно, какой-то химический состав или что-то другое могло привести к такому раздражающему эффекту. Возможно, какое-то действующее вещество усилило этот эффект, особенно если глаза не были защищены масками или очками, — рассказала Заблоцкая.

Всем назначено амбулаторное лечение и прописаны капли для заживления роговицы. Офтальмолог добавила, что к медикам со схожими симптомами обратились по одному человеку 26 и 29 сентября, а также по три человека за минувшие субботу и воскресенье.

Какое именно вещество могло вызвать подобные поражения, специалистам пока не известно. Врачи рекомендуют при первых симптомах промывать глаза чистой водой, а затем незамедлительно обратиться в больницу.

В Минздраве Камчатского края напомнили, что с 14:30 до 16:30 по местному времени (5:30–7:30 мск) на территории Халактырского пляжа работает выездная бригада медиков, в составе которой есть терапевт и офтальмолог.