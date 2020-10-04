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Губернатор Камчатки назвал три версии загрязнения океана — видео

Не исключается, что причиной могла стать деятельность человека.

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Видео © LIFE

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что власти рассматривают три версии загрязнения воды у берегов полуострова.

Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами каких-то токсичных веществ. Каких точно — сейчас предстоит нам выяснить, если эта версия будет подтверждаться, — сказал Солодов во время брифинга, трансляцию которого вёл Лайф.

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Проверку по факту загадочного загрязнения акватории проведут уже несколько ведомств.

По словам главы региона, ещё одной причиной могло стать воздействие на флору и фауну океана природных явлений — водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию. Также загрязнение может быть связано с сейсмической активностью, вызванной вулканическими проявлениями.

Солодов добавил, что максимальную концентрацию нефтепродуктов в акватории бухт Камчатки зафиксировали 3 октября. В динамике показатели существенно снижаются. Так, по состоянию на 4 октября превышение составило всего 1,2 раза. Вредных веществ в реке Налычева, впадающей в загрязнённый залив, не выявлено.

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Александр Коршенко сомневается, что это был фенол или нефтепродукты.

Напомним, множество морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов. К тому же у места загрязнения на Камчатке были замечены четыре танкера. Губернатор Солодов пригрозил увольнением всем, кто "приукрашивал" положение дел с экологией в регионе.

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