Губернатор Камчатки назвал три версии загрязнения океана — видео

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что власти рассматривают три версии загрязнения воды у берегов полуострова.

— Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами каких-то токсичных веществ. Каких точно — сейчас предстоит нам выяснить, если эта версия будет подтверждаться, — сказал Солодов во время брифинга, трансляцию которого вёл Лайф.

По словам главы региона, ещё одной причиной могло стать воздействие на флору и фауну океана природных явлений — водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию. Также загрязнение может быть связано с сейсмической активностью, вызванной вулканическими проявлениями.

Солодов добавил, что максимальную концентрацию нефтепродуктов в акватории бухт Камчатки зафиксировали 3 октября. В динамике показатели существенно снижаются. Так, по состоянию на 4 октября превышение составило всего 1,2 раза. Вредных веществ в реке Налычева, впадающей в загрязнённый залив, не выявлено.