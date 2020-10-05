На Камчатке сообщили об улучшении ситуации с загрязнением побережья

Состояние Халактырского пляжа в Камчатском крае после выявления сильного загрязнения улучшается, новые пробы воды будут взяты в понедельник, сообщила начальник Камчатгидромета Вера Полякова.
— Все показатели в пределах нормы, единственное небольшое превышение по фенолу 1,4 ПДК (предельно допустимой концентрации. — Прим. Лайфа). Это лучше, чем было 29 сентября, — отметила Полякова в ходе брифинга.
Губернатор Камчатки назвал три версии загрязнения океана — видеоНе исключается, что причиной могла стать деятельность человека.
Также глава Камчатгидромета сообщила, что на этой неделе специалисты возьмут пробы по всей Авачинской бухте.
Экологическая катастрофа на Камчатке. ОнлайнТысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами отходов человеческой деятельности стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные, а местные сёрферы заявили о появлении недомогания после купания. Лайф следит за ситуацией в режиме онлайн.
Напомним, множество морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов. К тому же у места загрязнения на Камчатке были замечены четыре танкера.
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