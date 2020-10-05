На Камчатке сообщили об улучшении ситуации с загрязнением побережья

Состояние Халактырского пляжа в Камчатском крае после выявления сильного загрязнения улучшается, новые пробы воды будут взяты в понедельник, сообщила начальник Камчатгидромета Вера Полякова.

— Все показатели в пределах нормы, единственное небольшое превышение по фенолу 1,4 ПДК (предельно допустимой концентрации. — Прим. Лайфа). Это лучше, чем было 29 сентября, — отметила Полякова в ходе брифинга.

Также глава Камчатгидромета сообщила, что на этой неделе специалисты возьмут пробы по всей Авачинской бухте.