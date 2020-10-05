Центральный аппарат СКР займётся изучением причин экологической катастрофы на Камчатке

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина все материалы доследственной проверки по установлению причин массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана на Камчатке будут направлены в центральный аппарат СКР. Уточняется, что такое решение было принято в целях наиболее полного и объективного установления всех обстоятельств дела.
— Александр Бастрыкин указал на необходимость тщательного изучения всех обстоятельств произошедшего и потребовал оперативно дать правовую оценку действиям (бездействию) всех лиц, возможно, причастных к происшествию, — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Лайф нашёл танкеры, проходившие рядом с местом катастрофы на Камчатке. Ещё одна версия — утечка с полигоновВ ближайшие часы центры токсикологии, химии и биологии в Москве должны получить первые результаты экспертиз по биологическим образцам, доставленным самолётом с места экологической катастрофы на Камчатке. Экспертиза покажет, чем была отравлена морская фауна в Авачинской бухте. Лайф собрал возможные версии происхождения яда, убившего морских обитателей.
Напомним, множество животных погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные. Лайф снял с воздуха побережье Камчатки с телами погибших морских обитателей. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов. Губернатор Камчатки Владимир Солодов пригрозил увольнением всем, кто "приукрашивал" положение дел с экологией в регионе.
За развитием событий в зоне экологической катастрофы на Камчатке следите в текстовой трансляции Лайфа.
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