Центральный аппарат СКР займётся изучением причин экологической катастрофы на Камчатке

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина все материалы доследственной проверки по установлению причин массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана на Камчатке будут направлены в центральный аппарат СКР. Уточняется, что такое решение было принято в целях наиболее полного и объективного установления всех обстоятельств дела.

— Александр Бастрыкин указал на необходимость тщательного изучения всех обстоятельств произошедшего и потребовал оперативно дать правовую оценку действиям (бездействию) всех лиц, возможно, причастных к происшествию, — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Напомним, множество животных погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные. Лайф снял с воздуха побережье Камчатки с телами погибших морских обитателей. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов. Губернатор Камчатки Владимир Солодов пригрозил увольнением всем, кто "приукрашивал" положение дел с экологией в регионе.