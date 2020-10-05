Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Учёный оценил сроки восстановления экосистемы загрязнённого залива на Камчатке

По словам специалиста, погибли те морские обитатели, которые не смогли быстро покинуть место загрязнения: моллюски, морские ежи, мидии.

87
Post cover

Фото © Instagram / vv_solodov

Полное восстановление экосистемы Тихого океана у берегов Камчатки займёт не менее десяти лет. Об этом заявил главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН, доктор биологических наук Владимир Раков.

Думаю, если загрязнение остановлено и дальнейшего не будет, экосистема через 10–15 лет может восстановиться до исходного значения, — приводит его слова "Интерфакс".

Раков отметил, что в основном погибли те морские обитатели, которые не смогли быстро покинуть место загрязнения, — это моллюски, морские ежи, мидии. А вот рыбным запасам серьёзного ущерба нанесено не было, так как рыба может уплыть.

Экологическая катастрофа на Камчатке. Онлайн

Тысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами отходов человеческой деятельности стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные, а местные сёрферы заявили о появлении недомогания после купания. Лайф следит за ситуацией в режиме онлайн.

Кроме того, специалист оценил несколько версий причин произошедшего, которые сейчас обсуждаются. По его словам, гибель животных не могла быть вызвана цветением токсичных микроводорослей, так как это явление в холодных водах Авачинского залива происходит крайне редко. Куда реалистичнее выглядит версия с человеческим фактором. Впрочем, точные выводы можно будет сделать лишь после результатов анализов, заключил учёный.

Восемь взрослых и ребёнок получили химические ожоги глаз после посещения загрязнённого побережья Камчатки

Им оказана медицинская помощь и даны рекомендации по амбулаторному лечению.

Напомним, тысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные. Как сообщил врио министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков, для выявления источника загрязнения надзорными органами будет организована проверка. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов. К тому же у места загрязнения на Камчатке были замечены четыре танкера.

Выбор редакции

Восемь взрослых и ребёнок получили химические ожоги глаз после посещения загрязнённого побережья Камчатки

сегодня в 04:04

На Камчатке сообщили об улучшении ситуации с загрязнением побережья

сегодня в 01:06

Женщина жестоко убила и расчленила любовника, чтобы выйти замуж за своего отца

сегодня в 02:56

В России предложили обязать владельцев крупных собак проходить курсы кинологов

сегодня в 04:10

Плющенко объявил о мировом рекорде 12-летней ученицы. В комментариях поблагодарили Тутберидзе

сегодня в 03:43

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.