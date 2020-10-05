Учёный оценил сроки восстановления экосистемы загрязнённого залива на Камчатке

Полное восстановление экосистемы Тихого океана у берегов Камчатки займёт не менее десяти лет. Об этом заявил главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН, доктор биологических наук Владимир Раков.
— Думаю, если загрязнение остановлено и дальнейшего не будет, экосистема через 10–15 лет может восстановиться до исходного значения, — приводит его слова "Интерфакс".
Раков отметил, что в основном погибли те морские обитатели, которые не смогли быстро покинуть место загрязнения, — это моллюски, морские ежи, мидии. А вот рыбным запасам серьёзного ущерба нанесено не было, так как рыба может уплыть.
Экологическая катастрофа на Камчатке. ОнлайнТысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами отходов человеческой деятельности стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные, а местные сёрферы заявили о появлении недомогания после купания. Лайф следит за ситуацией в режиме онлайн.
Кроме того, специалист оценил несколько версий причин произошедшего, которые сейчас обсуждаются. По его словам, гибель животных не могла быть вызвана цветением токсичных микроводорослей, так как это явление в холодных водах Авачинского залива происходит крайне редко. Куда реалистичнее выглядит версия с человеческим фактором. Впрочем, точные выводы можно будет сделать лишь после результатов анализов, заключил учёный.
Восемь взрослых и ребёнок получили химические ожоги глаз после посещения загрязнённого побережья КамчаткиИм оказана медицинская помощь и даны рекомендации по амбулаторному лечению.
Напомним, тысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные. Как сообщил врио министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков, для выявления источника загрязнения надзорными органами будет организована проверка. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов. К тому же у места загрязнения на Камчатке были замечены четыре танкера.
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