Учёный оценил сроки восстановления экосистемы загрязнённого залива на Камчатке

Полное восстановление экосистемы Тихого океана у берегов Камчатки займёт не менее десяти лет. Об этом заявил главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН, доктор биологических наук Владимир Раков.

— Думаю, если загрязнение остановлено и дальнейшего не будет, экосистема через 10–15 лет может восстановиться до исходного значения, — приводит его слова "Интерфакс".

Раков отметил, что в основном погибли те морские обитатели, которые не смогли быстро покинуть место загрязнения, — это моллюски, морские ежи, мидии. А вот рыбным запасам серьёзного ущерба нанесено не было, так как рыба может уплыть.

Кроме того, специалист оценил несколько версий причин произошедшего, которые сейчас обсуждаются. По его словам, гибель животных не могла быть вызвана цветением токсичных микроводорослей, так как это явление в холодных водах Авачинского залива происходит крайне редко. Куда реалистичнее выглядит версия с человеческим фактором. Впрочем, точные выводы можно будет сделать лишь после результатов анализов, заключил учёный.