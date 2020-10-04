Лайф нашёл танкеры, проходившие рядом с местом катастрофы на Камчатке. Ещё одна версия — утечка с полигонов

В ближайшие часы центры токсикологии, химии и биологии в Москве должны получить первые результаты экспертиз по биологическим образцам, доставленным самолётом с места экологической катастрофы на Камчатке. Экспертиза покажет, чем была отравлена морская фауна в Авачинской бухте. Лайф собрал возможные версии происхождения яда, убившего морских обитателей.

Вот уже несколько дней соцсети заполнены фотографиями безжизненных тел морских обитателей, раскиданных на пляжах в Авачинской бухте. Первыми тревогу забили местные сёрферы. Они сообщали о том, что в районе Халактырского пляжа у них режет глаза и тяжело дышать. Кроме того, в этом районе изменился цвет воды. Несмотря на многочисленные фото с пляжа с горами мёртвых морских животных, местные чиновники предпочитали не замечать беду. Мало того, местное Министерство природных ресурсов и экологии опубликовало на своём сайте видео с абсолютно чистыми пляжами. Правда, всех смутили следы тракторов на пляже — судя по всему, так зачищали пляжи от погибших морских обитателей. В ответ временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков заявил, что, мол, это следы от машин отдыхающих.

Глава Камчатского края Владимир Солодов вместе с зампредом Госдумы Ириной Яровой и представителями профильных ведомств объехал бухты, где было зафиксировано загрязнение воды. Видео © LIFE SHOT

Когда специалисты навестили пляж, то выявили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Следственный комитет уже начал доследственную проверку по факту экологической катастрофы. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов посетил пляж и пообещал уволить всех чиновников, кто замалчивал или не реагировал на ситуацию с загрязнением океана. Сам он должность главы региона занимает с сентября этого года, а последние девять лет Камчаткой руководил Владимир Илюхин.

Видео © LIFE SHOT

Оценить масштаб бедствия пока нельзя, но последствия однозначно могут быть отложенными. Одних мёртвых животных на берег вынес шторм, а другие погибшие, судя по всему, ещё остаются в океане.

По данным Лайфа, чтобы понять причины катастрофы, эксперты собрали на месте примерно четверть тонны образцов, в том числе и погибших морских обитателей, и отправили их на самолёте в Москву для исследования. Ими уже занимаются сотрудники специализированных центров токсикологии, химии и биологии. Предполагается, что первые результаты анализов должны быть готовы в понедельник рано утром.

— Местные лаборатории просто не могут распознать ни ядохимикаты, ни ракетное топливо. Для этого понадобилось везти пробы в Москву. В столице есть отличная лаборатория "Тайфун" у МЧС, — пояснил Лайфу экс-глава Росприроднадзора Олег Митволь.

Что касается версий случившегося, то это может быть сброс ядовитых или токсичных веществ с проходящих в этом районе танкеров, заброшенные полигоны на Камчатке с опасными отходами, а также ракетное топливо.

— Я вижу два варианта, почему это ЧП произошло. Первый: Козельский полигон ядохимикатов и пестицидов, что расположен поблизости. Он давно заброшен. Проблема не решается с 2006 года. Только в 2011-м что-то зашевелилось: вывезли оттуда часть — 50 тонн захоронений. Но ещё примерно 110 тонн осталось. В 2018 году там проводили обследование. Было понятно, что всё это когда-то может пролиться в океан, но никто ничего так и не сделал, — рассказал Лайфу экс-глава Росприроднадзора Олег Митволь.

Он также не исключает отравления океана в этом районе ракетным топливом.

— На Радыгинском полигоне хранили ёмкости с ракетным топливом. Они были протекающие. Этот полигон стоит заброшенный с 2000 года. И также всем было известно на Камчатке об этой проблеме. Похоже, просто ждали, пока погибнут животные, — добавил Митволь.

Фото © ТАСС / Смитюк Юрий

По словам Митволя, в первую очередь за эту ситуацию должны отвечать местные чиновники.

— Есть вопросы и к Росприроднадзору. Сёрферы на Камчатке стали травиться в начале сентября этого года. Там исследовали пробы воды и ничего не увидели, кроме дизельного топлива. Но такого ущерба дизельное топливо нанести не могло. Это смешно. Морепродукты просто отдавали бы запахом дизеля при его повышенных концентрациях в воде. Это нечто куда более токсичное, — пояснил Митволь.

А вот что говорит эколог Георгий Каваносян, который расследовал причины катастрофы в Арктике, связанной с разливом нефтепродуктов дочерней компанией корпорации "Норникель":

— Здесь либо военка, либо сейсмика. Там нет нефтепродуктов [в океане]. 3,6 ПДК — это очень мало. От такого ихтиофауна не погибнет. Там, очевидно, какой-то более токсичный агент. Ракетное топливо, электролит из аккумуляторов, масла какие-нибудь. Там через пролив — база подводных лодок. Точно сказать пока невозможно, — пояснил эксперт.

Согласно ещё одной версии, ядовитые и токсичные вещества в океан могли попасть с борта танкера, который проходил в этом районе.

По материалам базы данных морских судов MarineTraffic, у берегов Камчатки, где зафиксировали масштабное загрязнение воды, находилось в тот момент два российских нефтеналивных танкера.

Танкер Prisco Alfa и его маршрут Коллаж © LIFE. Фото © marinetraffic.com / Сергей Шкрябин

Лайф нашёл их. Первый из них — Prisco Alfa — для перевозки химикатов и нефтепродуктов следовал из Петропавловска-Камчатского во Владивосток. Однако прямо сейчас, согласно морской базе, он почему-то поменял пункт назначения. Возможно, как раз из-за экологического бедствия на берегах Камчатки. Теперь судно направляется домой — в Находку. Именно там базируется российская компания Prisco Tankers (ООО "Приско Танкерс"), которой, собственно, и принадлежит танкер Prisco Alfa. У этой фирмы есть лицензия на перевозку опасных грузов. То есть не только нефтепродуктов, но и более токсичных веществ.

Судя по базе "СПАРК-Интерфакс", "Приско Танкерс" близка к финансовой катастрофе. При выручке в 170 млн рублей данная компания терпит убытки минус 20 млн чистой прибыли и минус 19,7 млн чистых активов. Владеют ей два офшора: сингапурский "Приско (Сингапур) ПТИ ЛТД" и кипрский "МГ Холдингз (Сайпрус) Лимитед". Гендиректор "Приско Танкерс" некто Игорь Лавренов. В начале года его фирма судилась с ФСБ по Сахалинской области. Спецслужбы обнаружили, что тот самый танкер Prisco Alfa под управлением капитана Тамази Беридзе якобы нарушал законодательство в области защиты границы России. А именно систематически забывал проходить таможенный и пограничный контроли. За эти нарушения суд назначил штраф 200 тысяч рублей.



Впереди у "Приско Танкерс" новая судебная тяжба. Эта компания подала в суд на Находкинскую таможню, чтобы отменить её решение о внесении изменений в декларации на товары. То есть можно предположить, что таможня не согласилась с декларацией, найдя в ней умышленные либо случайные ошибки.

Второе российское судно, которое находилось возле берегов Камчатки во время начала экологического бедствия, называется Belogorsk. Оно стояло на якоре между Беринговым морем и Тихим океаном. В настоящее время движется со скоростью 0,2 узла в юго-западном направлении без конечной заявленной точки. То есть словно просто отплывает куда подальше от Камчатки.

Танкер Belogorsk и его маршрут. Коллаж © LIFE. Фото © marinetraffic.com / Сергей Шкрябин

Belogorsk — это тоже нефтеналивной танкер, и принадлежит он владивостокской компании Price CO LTD (ООО "Прайс Ко., ЛТД"). И у этой судоходной компании есть финансовые проблемы. В 2019 году она получила пробоину в минус 81 млн рублей денежного потока. У этой компании нет сайта, судя по адресу, она располагается в квартире жилого дома. Её владелец некто Михаил Матлин.

Из года в год Ространснадзор находит нарушения у "Прайс Ко., ЛТД". В 2020-м у данной фирмы отсутствовало положительное заключение государственной экологической экспертизы на осуществление хозяйственной деятельности во внутренних морских водах РФ. Точно такое же нарушение было выявлено в 2019-м. А в 2018-м там выявляли другое нарушение — то, что предписания надзорного органа не исполняются в срок. К слову, согласно морской базе Fleetmon, танкер Belogorsk имеет высокие риски. С большой долей уверенности можно предположить, что имеется в виду аварийность судна и возможность утечки груза.

Пробы воды, песка и образцы погибших морских животных направили в Москву. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Видео © LIFE SHOT