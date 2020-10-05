Ешь и не наедаешься. Врач назвала продукты, способствующие ожирению

Нередки случаи, когда даже при сбалансированном питании человек всё равно набирает вес. Даже если делает небольшие перекусы в виде салата или яблока. Как объяснила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, специалист клиники МГУ и автор интернет-канала "Доктор Павлова" Зухра Павлова, на набор веса в таких случаях влияют сразу несколько причин.

Первая — уровень физического насыщения. Бывает, что порции еды маленькие, но пища высококалорийная. Организм получит все необходимые элементы для жизнедеятельности как после плотного обеда, но желудок быстро окажется пуст из-за небольшого объёма еды. Соответственно, человек снова захочет перекусить.

Зухра Павлова рекомендовала в таком случае приучить себя есть маленькими порциями еды, но часто. Она же предупредила, что для перехода к такому методу питания потребуется время и сила духа.

Вторым важным моментом в питании специалист назвала биохимическое наполнение пищи. Человеческому организму для нормальной жизнедеятельности требуется весь спектр полезных веществ. Потреблять в пищу исключительно зелёный салат без белка или масла не имеет никакого смысла. Также и протеиновый коктейль необходимо потреблять с овощами, фруктами или сухарями.

— Ещё два важных понятия, такие как инсулиновый и гликемический индексы. Инсулиновый индекс отражает уровень инсулина в крови, который повышается после употребления определённого продукта. Гликемический индекс показывает количество глюкозы, которая также увеличивается в крови после еды. Если у продуктов эти индексы высокие, то они будут повышать уровень анаболических гормонов, дающих быстрое, но короткое насыщение. А затем наступит сильный голод и, как следствие, переедание и срывы, — приводит слова врача "Комсомольская правда".

Перед сном или тем более в ночное время врач рекомендовала исключить потребление кефира или творога, которые имеют высокий инсулиновый индекс. Павлова пояснила, что продукты с высокими инсулиновыми и гликемическими индексами способствуют росту жировой ткани. А когда её становится много, организм перестаёт реагировать на инсулин.

В таком случае человека начинает мучить постоянное чувство "волчьего голода". Перекус яблоком или любыми другими фруктами без добавления белка тоже может лишь спровоцировать рост аппетита.

— Что же делать? На самом деле вы можете есть сладости и фрукты, но только после основного приёма пищи, в котором уже получили необходимый белок. Тогда уменьшится скорость всасывания углеводов и анаболический вектор сместится на строительство не жировой, а мышечной ткани. То есть вместо вреда получите пользу. Разумеется, если не переедите, – отметила врач.