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Ешь и не наедаешься. Врач назвала продукты, способствующие ожирению

А ещё проблема может быть в том, как часто человек ест в течение дня.

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Нередки случаи, когда даже при сбалансированном питании человек всё равно набирает вес. Даже если делает небольшие перекусы в виде салата или яблока. Как объяснила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, специалист клиники МГУ и автор интернет-канала "Доктор Павлова" Зухра Павлова, на набор веса в таких случаях влияют сразу несколько причин.

Первая — уровень физического насыщения. Бывает, что порции еды маленькие, но пища высококалорийная. Организм получит все необходимые элементы для жизнедеятельности как после плотного обеда, но желудок быстро окажется пуст из-за небольшого объёма еды. Соответственно, человек снова захочет перекусить.

Зухра Павлова рекомендовала в таком случае приучить себя есть маленькими порциями еды, но часто. Она же предупредила, что для перехода к такому методу питания потребуется время и сила духа.

Вторым важным моментом в питании специалист назвала биохимическое наполнение пищи. Человеческому организму для нормальной жизнедеятельности требуется весь спектр полезных веществ. Потреблять в пищу исключительно зелёный салат без белка или масла не имеет никакого смысла. Также и протеиновый коктейль необходимо потреблять с овощами, фруктами или сухарями.

Ещё два важных понятия, такие как инсулиновый и гликемический индексы. Инсулиновый индекс отражает уровень инсулина в крови, который повышается после употребления определённого продукта. Гликемический индекс показывает количество глюкозы, которая также увеличивается в крови после еды. Если у продуктов эти индексы высокие, то они будут повышать уровень анаболических гормонов, дающих быстрое, но короткое насыщение. А затем наступит сильный голод и, как следствие, переедание и срывы, — приводит слова врача "Комсомольская правда".

Едим на здоровье. Как наладить своё питание с помощью клетчатки и стать фитоняшкой

Для поддержания своего тела в хорошей форме необходимо заниматься спортом и правильно питаться. Но правильное питание — это не только отказ от сладкого и жирного, это сбалансированный рацион, в котором должны быть витамины, аминокислоты и пищевые волокна, то есть клетчатка. В чём польза клетчатки и в каких продуктах её можно встретить?

Перед сном или тем более в ночное время врач рекомендовала исключить потребление кефира или творога, которые имеют высокий инсулиновый индекс. Павлова пояснила, что продукты с высокими инсулиновыми и гликемическими индексами способствуют росту жировой ткани. А когда её становится много, организм перестаёт реагировать на инсулин.

В таком случае человека начинает мучить постоянное чувство "волчьего голода". Перекус яблоком или любыми другими фруктами без добавления белка тоже может лишь спровоцировать рост аппетита.

Что же делать? На самом деле вы можете есть сладости и фрукты, но только после основного приёма пищи, в котором уже получили необходимый белок. Тогда уменьшится скорость всасывания углеводов и анаболический вектор сместится на строительство не жировой, а мышечной ткани. То есть вместо вреда получите пользу. Разумеется, если не переедите, – отметила врач.

Стало известно, как сделать полезной вредную еду

Уменьшить калорийность или жирность можно в домашних условиях.

Как сообщал Лайф, ранее учёные объяснили, почему вкус еды улучшается после того, как она полежала ночь в холодильнике.

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