Медики назвали заболевания — спутники пандемии коронавируса

Эпидемия и без того ударила по здоровью населения, но коронавирус к тому же вызвал распространение некоторых других заболеваний. Необязательно напрямую.

Как рассказала News.ru невролог Юлия Покровская, пандемия привела к увеличению числа пациентов, страдающих тревожными расстройствами. Чаще всего это женщины 30–40 лет. Врач предупредила, что симптомами тревожных расстройств являются: снижение работоспособности и концентрации внимания, ухудшение сна и аппетита, частые срывы по пустякам, ощущение постоянного эмоционального напряжения.

Хоть и несильно, но выросло количество пациентов с паническими атаками. Это регулярно повторяющиеся приступы страха.

Другим негативным последствием эпидемии коронавируса врачи называют пониженное настроение, которое иногда чревато депрессивным расстройством. Эксперты также говорят, что есть пациенты с одной из форм мизофобии (навязчивым страхом заразиться), а также бессонницей, эмоциональным выгоранием, да и просто с усталостью.