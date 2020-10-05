Сенатор — о возможных ограничениях по CoViD-19: Всеобщую самоизоляцию вводить не будут, но границы могут закрыть

Сенатор Валерий Рязанский заявил, что в случае дельнейшего роста случаев коронавируса Россия может закрыть границы, как весной, и сократить количество рейсов. Что же касается режима самоизоляции, то его могут ввести для лиц старшего возраста, а для остальных требования будут мягче.
— Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому, — цитирует Рязанского РИА "Новости".
Учёные нашли новое опасное последствие коронавирусаУ участников исследования с момента выявления типичных симптомов CoViD-19 до появления MIS-A проходило от двух до пяти недель.
При этом он считает, что режим всеобщей самоизоляции в России повторно вводиться не будет, так как сейчас появился опыт диагностики и лечения CoViD-19. Однако самоизоляции для пожилых россиян Рязанский не исключил, так как у людей старшего возраста ослаблен иммунитет и "к ним нужно особое, бережное отношение в условиях пандемии".
Сенатор также призвал ужесточить требования к соблюдению масочного режима — он сам по пути на работу замечает, что средства защиты используют меньшинство граждан.
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Напомним, за минувшие сутки в России снова выросло число заболевших — выявлено ещё 10 888 случаев коронавируса. Больше всего инфицированных зафиксировано в Москве (3537), Санкт-Петербурге (407) и Московской области (339).
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