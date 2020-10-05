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Сенатор — о возможных ограничениях по CoViD-19: Всеобщую самоизоляцию вводить не будут, но границы могут закрыть

Валерий Рязанский также заявил, что к пожилым россиянам необходимо бережное отношение в условиях пандемии.

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Фото: © pixabay

Сенатор Валерий Рязанский заявил, что в случае дельнейшего роста случаев коронавируса Россия может закрыть границы, как весной, и сократить количество рейсов. Что же касается режима самоизоляции, то его могут ввести для лиц старшего возраста, а для остальных требования будут мягче.

— Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому, — цитирует Рязанского РИА "Новости".

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У участников исследования с момента выявления типичных симптомов CoViD-19 до появления MIS-A проходило от двух до пяти недель.

При этом он считает, что режим всеобщей самоизоляции в России повторно вводиться не будет, так как сейчас появился опыт диагностики и лечения CoViD-19. Однако самоизоляции для пожилых россиян Рязанский не исключил, так как у людей старшего возраста ослаблен иммунитет и "к ним нужно особое, бережное отношение в условиях пандемии".

Сенатор также призвал ужесточить требования к соблюдению масочного режима — он сам по пути на работу замечает, что средства защиты используют меньшинство граждан.

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Из-за второй волны CoViD-19 многие компании могут остаться без новогоднего торжества. Если раньше бронь площадок для корпоративов начиналась с сентября-октября, то сейчас многие опасаются строить планы. Что сейчас происходит на ивент-рынке и как в этом году будут проходить корпоративы — узнал Лайф.

Напомним, за минувшие сутки в России снова выросло число заболевших — выявлено ещё 10 888 случаев коронавируса. Больше всего инфицированных зафиксировано в Москве (3537), Санкт-Петербурге (407) и Московской области (339).

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