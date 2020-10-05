Сенатор — о возможных ограничениях по CoViD-19: Всеобщую самоизоляцию вводить не будут, но границы могут закрыть

Коронавирус убил корпоративы. Кто и как будет праздновать Новый год Из-за второй волны CoViD-19 многие компании могут остаться без новогоднего торжества. Если раньше бронь площадок для корпоративов начиналась с сентября-октября, то сейчас многие опасаются строить планы. Что сейчас происходит на ивент-рынке и как в этом году будут проходить корпоративы — узнал Лайф.