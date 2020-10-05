Губернатор Омской области заразился коронавирусом

Губернатор Омской области Александр Бурков заболел коронавирусом. Об этом сообщил сам глава региона на своей странице в Instagram , уточнив, что заболевание было выявлено в ходе подготовки к одному из мероприятий с его участием.

— Вчера при подготовке к мероприятию с главами других регионов прошёл тест на коронавирус. Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат. К сожалению, придётся уйти в режим самоизоляции и работать дистанционно. Участие во всех мероприятиях тоже вынужден отложить. Неукоснительно выполняю все рекомендации медиков, – написал глава региона.