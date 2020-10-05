"Не говори никому". СМИ сообщили, что Трамп скрыл первый положительный тест на коронавирус

Президент США Дональд Трамп не стал сообщать о первом положительном результате теста на коронавирусную инфекцию, который он сделал в четверг. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Wall Street Journal.
По её данным, американский лидер получил результаты экспресс-теста ещё до выхода в эфир на телеканале Fox News, в ходе которого он заявил о проверке на заражение после того, как инфекцию нашли у его советницы Хоуп Хикс.
У Трампа резко снизился уровень кислорода в крови после заражения коронавирусомГлава государства проходит лечение в Армейском медицинском центре им. Уолтера Рида.
Согласно уставу Белого дома более тщательный тест на наличие инфекции делается лишь в случае, если экспресс-тестирование покажет положительный результат.
Кроме того, WSJ утверждает, что Трамп попросил одного из советников не разглашать результаты своего теста.
— Не говори никому, — сказал президент в частной беседе.
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Напомним, о заражении коронавирусом Трамп сообщил 2 октября. Помимо этого, инфекцию обнаружили у супруги президента. Известно, что советница Хоуп Хикс сопровождала Трампа на предвыборных дебатах, прошедших 29 сентября, а также на митинге в Миннесоте. Президент США проходит лечение в медицинском центре Уолтера Рида.
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