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"Не говори никому". СМИ сообщили, что Трамп скрыл первый положительный тест на коронавирус

По данным издания, глава Белого дома солгал журналисту телеканала о том, что не знает результатов анализов.

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Президент США Дональд Трамп не стал сообщать о первом положительном результате теста на коронавирусную инфекцию, который он сделал в четверг. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Wall Street Journal.

По её данным, американский лидер получил результаты экспресс-теста ещё до выхода в эфир на телеканале Fox News, в ходе которого он заявил о проверке на заражение после того, как инфекцию нашли у его советницы Хоуп Хикс.

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Глава государства проходит лечение в Армейском медицинском центре им. Уолтера Рида.

Согласно уставу Белого дома более тщательный тест на наличие инфекции делается лишь в случае, если экспресс-тестирование покажет положительный результат.

Кроме того, WSJ утверждает, что Трамп попросил одного из советников не разглашать результаты своего теста.

Не говори никому, — сказал президент в частной беседе.

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Лидеру США уже дважды вводили экспериментальный препарат "Ремдесивир".

Напомним, о заражении коронавирусом Трамп сообщил 2 октября. Помимо этого, инфекцию обнаружили у супруги президента. Известно, что советница Хоуп Хикс сопровождала Трампа на предвыборных дебатах, прошедших 29 сентября, а также на митинге в Миннесоте. Президент США проходит лечение в медицинском центре Уолтера Рида.

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