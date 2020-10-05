"Природа сошла с ума!" Водяной смерч напугал жителей Владивостока — видео

Редкое природное явление - водяной смерч наблюдали жители Владивостока 4 октября. Видео опубликовали в соцсетях очевидцы.

Столб воды поднялся в воздух в районе бухт Тихая и Патрокл в Уссурийском заливе. На фоне серых туч и штормовых волн он выглядел довольно жутко. Корабли, вышедшие в открытое море, стихия обошла стороной.

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Синоптики связывают это явление с тем, что в регион после длительного тепла пришёл холодный атмосферный фронт. Во Владивостоке резко ухудшилась погода - начался дождь, гроза, прошёл град. Осадки сопровождаются сильным ветром, сообщает агентство VladNews.

Местные жители отмечают, что никогда раньше не видели смерчей над Уссурийским заливом.