В США убили актёра Томаса Джефферсона Берда

Томас Джефферсон Берд, актёр из нескольких фильмов режиссёра Спайка Ли, был убит в Атланте в субботу, сообщает издание Variety со ссылкой на полицейское управление Атланты. Ему было 70 лет.
3 октября офицеры прибыли на проспект Бельведер, получив сообщение о ранении. Там они нашли Берда без сознания. Вызванная на место служба неотложной медицинской помощи констатировала его смерть от множественных огнестрельных ранений в спину.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Спайк Ли, режиссёр фильмов "Чирак", "Сладкая кровь Иисуса", "Садись в автобус" и других лент, в которых снимался Томас Джефферсон Берд, почтил память актёра в "Инстаграме".
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I’m So Sad To Announce The Tragic Murder Of Our Beloved Brother Thomas Jefferson Byrd Last Night In Atlanta,Georgia. Tom Is My Guy,Here Below You See Him As The Frightening Character Errol Barnes In CLOCKERS. Brother Byrd Also Did His Thang In My Joints- CHI-RAQ,SWEET BLOOD OF JESUS, RED HOOK SUMMER,BAMBOOZLED,HE GOT GAME,GET ON THE BUS,GIRL 6 And CLOCKERS. May We All Wish Condolences And Blessings To His Family. Rest In Peace Brother Byrd.🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
— Мне так грустно объявить о трагическом убийстве нашего любимого брата Томаса Джефферсона Берда прошлой ночью в Атланте, штат Джорджия. Том — мой парень, — написал режиссёр.
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