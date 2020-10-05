В США убили актёра Томаса Джефферсона Берда

Томас Джефферсон Берд, актёр из нескольких фильмов режиссёра Спайка Ли, был убит в Атланте в субботу, сообщает издание Variety со ссылкой на полицейское управление Атланты. Ему было 70 лет.

3 октября офицеры прибыли на проспект Бельведер, получив сообщение о ранении. Там они нашли Берда без сознания. Вызванная на место служба неотложной медицинской помощи констатировала его смерть от множественных огнестрельных ранений в спину.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Спайк Ли, режиссёр фильмов "Чирак", "Сладкая кровь Иисуса", "Садись в автобус" и других лент, в которых снимался Томас Джефферсон Берд, почтил память актёра в "Инстаграме".

— Мне так грустно объявить о трагическом убийстве нашего любимого брата Томаса Джефферсона Берда прошлой ночью в Атланте, штат Джорджия. Том — мой парень, — написал режиссёр.