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Коронавирус обнаружили у мэра Благовещенска

Градоначальник призвал всех беречь себя, близких и выполнять рекомендации Роспотребнадзора.

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Олег Имамеев. Фото © Instagram / o.g.imameev

Мэр Благовещенска Олег Имамеев сообщил, что его тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Об этом он рассказал в "Инстаграме".

Мой очередной тест на CoViD-19 дал положительный результат. Симптомов никаких нет, — написал мэр, отметив, что будет находиться на самоизоляции.

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Ирине Шапиро был 61 год.

Градоначальник призвал всех беречь себя и близких и выполнять рекомендации Роспотребнадзора.

На сегодняшний день в Амурской области зарегистрировано 4437 случаев коронавируса. Из них 3934 пациента выздоровели, 52 человека скончались.

Ранее россиянам рассказали, из-за чего снижается иммунитет к коронавирусу.

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