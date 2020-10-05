Коронавирус обнаружили у мэра Благовещенска

Мэр Благовещенска Олег Имамеев сообщил, что его тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Об этом он рассказал в "Инстаграме".

— Мой очередной тест на CoViD-19 дал положительный результат. Симптомов никаких нет, — написал мэр, отметив, что будет находиться на самоизоляции.

Градоначальник призвал всех беречь себя и близких и выполнять рекомендации Роспотребнадзора.

На сегодняшний день в Амурской области зарегистрировано 4437 случаев коронавируса. Из них 3934 пациента выздоровели, 52 человека скончались.