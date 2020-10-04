"Мелкий худощавый бюрократ". Пушков раскритиковал памятник Горбачёву в Германии

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал памятник бывшему президенту СССР Михаилу Горбачёву, который в субботу открыли в честь 30-й годовщины германского единства в Дессау-Рослау. Он уверен, что политик неузнаваем, ему сделали непохожие лицо и фигуру.

— Это скорее какой-то мелкий худощавый бюрократ в стёганой курточке и мятых брючках, этакий немецкий Акакий Акакиевич, который вышел на улицу и никак не может решить, куда идти — в магазин или в пивную. Если не объяснить, что это Горбачёв, его никогда не узнают, — написал политик в своём телеграм-канале.

По словам Пушкова, монумент больше похож на "безымянного немца", который замер в нерешительности с молоточком в руках, который, кстати, Горбачёв с собой никогда не носил.