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"Мелкий худощавый бюрократ". Пушков раскритиковал памятник Горбачёву в Германии

Политик уверен, что это больше похоже на скульптуру нерешительного немца.

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Фото © Twitter / Kolyasnikov Sergey

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал памятник бывшему президенту СССР Михаилу Горбачёву, который в субботу открыли в честь 30-й годовщины германского единства в Дессау-Рослау. Он уверен, что политик неузнаваем, ему сделали непохожие лицо и фигуру.

Это скорее какой-то мелкий худощавый бюрократ в стёганой курточке и мятых брючках, этакий немецкий Акакий Акакиевич, который вышел на улицу и никак не может решить, куда идти — в магазин или в пивную. Если не объяснить, что это Горбачёв, его никогда не узнают, — написал политик в своём телеграм-канале.

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Он также назвал ошибки, допущенные партийными функционерами в период перестройки.

По словам Пушкова, монумент больше похож на "безымянного немца", который замер в нерешительности с молоточком в руках, который, кстати, Горбачёв с собой никогда не носил.

Ранее Пушков назвал провальной политику Горбачёва и Ельцина на германском направлении.

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