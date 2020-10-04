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Юрист рассказал, кому нужна банковская страховка от мошенников

Однако он уточнил, при каких обстоятельствах она не подействует.

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Фото © Pixabay

Банковская страховка при оформлении карты нужна тем, кто желает спасти свои денежные средства от мошенников, так как подобные истории стали неотъемлемой частью современного мира. Об этом рассказал кредитный правозащитник и юрист Михаил Алексеев.

Однако существует такой вариант, при котором страховая компания не будет выплачивать компенсацию.

Если человек попался на удочку злоумышленников, самостоятельно назвал личную информацию или какие-то цифры с банковской карты и денежные средства ушли переводом с его карты, то банк ему не обязан выплачивать никакую компенсацию, — приводит его слова радио Sputnik.

Названы способы вернуть отправленные мошенникам деньги

Через банк пытаться отменить трансакцию бессмысленно, отметила юрист.

Юрист уточнил, что риски, связанные с действиями самого застрахованного лица, не страхуются, так как в таких случаях легко обмануть страховую компанию. Добиться компенсации можно в случае, если был совершён взлом аккаунта и списаны деньги. При таком варианте банк обязан возместить их, заключил Алексеев.

Ранее Лайф рассказывал о новом способе мошенников обманывать россиян.

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