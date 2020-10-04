Юрист рассказал, кому нужна банковская страховка от мошенников

Банковская страховка при оформлении карты нужна тем, кто желает спасти свои денежные средства от мошенников, так как подобные истории стали неотъемлемой частью современного мира. Об этом рассказал кредитный правозащитник и юрист Михаил Алексеев.

Однако существует такой вариант, при котором страховая компания не будет выплачивать компенсацию.

— Если человек попался на удочку злоумышленников, самостоятельно назвал личную информацию или какие-то цифры с банковской карты и денежные средства ушли переводом с его карты, то банк ему не обязан выплачивать никакую компенсацию, — приводит его слова радио Sputnik.

Юрист уточнил, что риски, связанные с действиями самого застрахованного лица, не страхуются, так как в таких случаях легко обмануть страховую компанию. Добиться компенсации можно в случае, если был совершён взлом аккаунта и списаны деньги. При таком варианте банк обязан возместить их, заключил Алексеев.