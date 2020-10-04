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Осуждённый за кокаин боксёр отобрался на чемпионат России

Соревнования состоятся с 27 ноября по 6 декабря в Оренбурге.

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Георгий Кушиташвили. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Получивший условный срок за хранение кокаина и нападение на сотрудника Росгвардии боксёр Георгий Кушиташвили отобрался на чемпионат страны. Об этом сообщает Федерация бокса России.

Спортсмен выиграл первенство Центрального федерального округа в весовой категории до 91 кг. Это дало Кушиташвили право попасть на всероссийские соревнования. Они состоятся с 27 ноября по 6 декабря в Оренбурге.

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Спортсмен рассчитывает, что произошедшее не скажется на спортивной карьере, его примут обратно в сборную страны.

Напомним, 2 февраля сотрудники Росгвардии в Москве задержали двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили и его приятеля Овика Оганнисяна. В ходе досмотра у боксёра нашли кокаин. Чемпион был арестован по подозрению в нападении на бойца Росгвардии и хранении наркотиков. Суд признал Кушиташвили виновным и назначил ему условный срок на три года. Генеральный секретарь федерации Умар Кремлёв сообщил, что боксёр был пожизненно отстранён от выступлений за сборную.

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