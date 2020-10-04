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Два человека погибли и трое пострадали в страшном ДТП в центре Воронежа — видео

Авария произошла в два этапа, сначала столкнулись три машины, потом в них влетела четвёртая, задев при этом ещё две.

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Видео © VK / Мой и твой Воронеж

Два человека погибли и трое получили травмы в жутком ДТП в центре Воронежа. Об этом сообщают "Вести Воронеж" со ссылкой на комментарий ГУ МВД России по региону. Видео с места инцидента опубликовала группа во "ВКонтакте" "Мой и твой Воронеж".

Отмечается, что в 19:20 на Московском проспекте столкнулись три машины — Kia Rio, Volvo и Lifan. Тогда обошлось без жертв и ранений. На место прибыли сотрудники ГИБДД и стали оформлять аварию. В 22:20 в стоящие машины врезалась Toyota.

От удара пострадали также ещё два автомобиля, проезжавшие мимо. Водитель иномарки Lifan, 22-летняя девушка, скончалась на месте, пассажирка была доставлена в больницу, но спасти её не удалось.

Машину с людьми расплющило. В Подмосковье произошло страшное ДТП с четырьмя фурами и легковушкой

Тела с трудом удалось извлечь из груды металла.

Пострадали три человека: водитель машины ВАЗ-2112, которую задела Toyota при столкновении, её пассажир и пешеход, оказавшийся на месте ДТП. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Лайф публиковал видео жуткого ДТП в Нижнем Тагиле, где легковушка влетела в толпу пешеходов, шесть человек пострадали.

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