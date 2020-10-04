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"Ливерпуль" уничтожили в Бирмингеме. Впервые за 57 лет красные пропустили семь голов в чемпионате Англии

В ответ мерсисайдцы смогли забить лишь два.

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Фото © Twitter / Liverpool FC

"Ливерпуль" пропустил семь мячей от "Астон Виллы" в матче четвёртого тура чемпионата Англии по футболу. Это случилось с командой Юргена Клоппа впервые за 57 лет, сообщает OptaJoe.

Последний раз семь мячей влетали в ворота мерсисайдцев в апреле 1963 года, когда красные уступили "Тоттенхэм Хотспур" со счётом 2:7.

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В южном дерби было забито целых шесть голов.

Кроме того, "Ливерпуль" повторил антирекорд лондонского "Арсенала" 1953 года, став первым действующим чемпионом, пропустившим семь голов.

Встреча, прошедшая в Бирмингеме на стадионе "Вилла Парк", завершилась со счётом 7:2 в пользу "Астон Виллы". Это первая потеря очков "Ливерпуля" в нынешнем сезоне, до этого клуб выиграл все три стартовых матча. Бирмингемцы одержали третью победу в трёх играх.

Ранее английские клубы узнали соперников по групповым этапам в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

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