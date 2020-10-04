"Ливерпуль" уничтожили в Бирмингеме. Впервые за 57 лет красные пропустили семь голов в чемпионате Англии

"Ливерпуль" пропустил семь мячей от "Астон Виллы" в матче четвёртого тура чемпионата Англии по футболу. Это случилось с командой Юргена Клоппа впервые за 57 лет, сообщает OptaJoe.
Последний раз семь мячей влетали в ворота мерсисайдцев в апреле 1963 года, когда красные уступили "Тоттенхэм Хотспур" со счётом 2:7.
Заболотный забил гол "ножницами", чем помог "Сочи" расправиться с "Ростовом"В южном дерби было забито целых шесть голов.
Кроме того, "Ливерпуль" повторил антирекорд лондонского "Арсенала" 1953 года, став первым действующим чемпионом, пропустившим семь голов.
Встреча, прошедшая в Бирмингеме на стадионе "Вилла Парк", завершилась со счётом 7:2 в пользу "Астон Виллы". Это первая потеря очков "Ливерпуля" в нынешнем сезоне, до этого клуб выиграл все три стартовых матча. Бирмингемцы одержали третью победу в трёх играх.
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